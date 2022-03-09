Все новости / Валерий Гергиев

Валерий Гергиев

Общество
В Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронаирусом в коллективе Мариинского театра в Петербурге составляет около 30 человек. Троих госпитализировали в инфекционные стационары. Больше всего зараженных выявлено в труппе балета, пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерия.  
17 авг 2020 21:35
Город
Активисты предлагают открыть музей Лермонтова в особняке на Садовой
Интерактивный музей Лермонтова может появиться в Петербурге. Активисты предлагают открыть его в доме на Садовой улице, где в свое время жил поэт, но для этого необходимо договориться с Мариинским
21 авг 2017 14:48
Шоу-бизнес
В сезон белых ночей Мариинский театр приглашает на ночные спектакли
с 15 по 30 июня Вторая сцена Мариинского театра приглашает петербуржцев на ночные концерты. В рамках фестиваля «Звезды белых ночей» здесь выступят Леонид Карев, Валерий Гергиев и Денис
15 июн 2017 12:51
Шоу-бизнес
В Мариинском театре сыграют утерянную «Погребальную песню» Стравинского
Мариинский театр обрадовал петербуржцев оглушительной новостью: 2 декабря на его сцене пройдёт премьера утерянного произведения Игоря Стравинского «Погребальная песня». Впервые более
22 ноя 2016 15:39
Город
Валерий Гергиев даст бесплатный концерт на главной площади города
Петербуржцев довольно часто радуют всевозможными подарками: очередным станет выступление труппы Мариинского театра, во главе которой стоит Валерий Гергиев. Когда наступают белые, тёплые ночи, и
27 май 2016 14:34
Город
Полина Гагарина выступит на жеребьевке ЧМ-2018 в Петербурге
Церемония жеребьевки к отборочному этапу Чемпионата мира по футболу-2018, которая пройдет в эти выходные в Петербурге, обещает стать грандиозным праздником – по крайней мере, если учесть количество
22 июл 2015 15:23
Шоу-бизнес
Премьера оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» в постановке Алана Маратра
29 и 30 октября на сцене Мариинского-2 состоится премьера оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» в постановке Алана Маратра. Тональность отношения к Россини в России
16 окт 2014 09:48
Шоу-бизнес
В Мариинском театре завершается XXII музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей"
Два финальных аккорда фестиваля «Звезды белых ночей» прозвучат в последние дни июля: закрытием концертной программы фестиваля станет концерт симфонического оркестра Мариинского театра
30 июл 2014 11:37
Шоу-бизнес
Итальянский бас Ферруччо Фурланетто на фестивале «Звезды белых ночей»
Один из самых востребованных басов современности Ферруччо Фурланетто выступит на сцене Мариинского театра  24, 25, 30 июня и 4 июля. Ферруччо Фурланетто давно известен и любим петербургской
25 июн 2014 12:00
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