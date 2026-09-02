Земля у новой сцены Мариинки готовится к выходу из метро.
В Северную столицу приедут артисты из 11 стран.
Выбор мест для выходов долгое время сопровождался спорами.
Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев встретился с президентом России.
Это динамично развивающаяся индустрия, которая не только обогащает культурную жизнь города, но и утверждает его как один из ведущих музыкальных центров Европы.
От «Спящей красавицы» до «Бориса Годунова»: Мариинский театр в Санкт-Петербурге — это больше, чем просто сцена.
Руководитель Мариинского и Большого театров намерен собрать необходимые средства для установки монумента, который, по его мнению, давно заслуживает своего места в культурной столице.
В театре до сих пор существуют уникальные старинные механизмы сцены, такие как ручное управление занавесом и сцены.
Фестивальный Петербург — это бесконечный праздник, который дарит уникальные впечатления круглый год.
У новой станции появился не совсем вестибюль, а кое-что другое.
Спорам положен конец.
Каждый найдет себе постановку по душе и бюджету.
Билеты еще есть.