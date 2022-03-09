Валерий Гергиев

Активисты предлагают открыть музей Лермонтова в особняке на Садовой

Интерактивный музей Лермонтова может появиться в Петербурге. Активисты предлагают открыть его в доме на Садовой улице, где в свое время жил поэт, но для этого необходимо договориться с Мариинским