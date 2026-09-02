Валерий Гергиев

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Современные музыкальные фестивали Санкт-Петербурга: ритмы прошлого, звуки будущего Современные музыкальные фестивали Санкт-Петербурга: ритмы прошлого, звуки будущего
Это динамично развивающаяся индустрия, которая не только обогащает культурную жизнь города, но и утверждает его как один из ведущих музыкальных центров Европы.
11 сен 2025 13:15
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Руководитель Мариинского и Большого театров намерен собрать необходимые средства для установки монумента, который, по его мнению, давно заслуживает своего места в культурной столице.
10 сен 2025 11:31
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