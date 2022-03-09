Ранее стало известно, что модельера отстранили от участия в модном показе.
Звезда оперной сцены и не подозревала, что достигнет таких высот.
За увольнением Гергиева и Нетребко стоят не только санкции.
Оперная дива Анна Нетребко опровергла сообщения о своей «болезни».
Число заразившихся коронаирусом в коллективе Мариинского театра в Петербурге составляет около 30 человек. Троих госпитализировали в инфекционные стационары. Больше всего зараженных выявлено в труппе балета, пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерия.
1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдёт всероссийская акция, посвящённая юбилею одного из главных геральдических символов страны. В 2019 году исполняется
Интерактивный музей Лермонтова может появиться в Петербурге. Активисты предлагают открыть его в доме на Садовой улице, где в свое время жил поэт, но для этого необходимо договориться с Мариинским
с 15 по 30 июня Вторая сцена Мариинского театра приглашает петербуржцев на ночные концерты. В рамках фестиваля «Звезды белых ночей» здесь выступят Леонид Карев, Валерий Гергиев и Денис
В начале октября Мариинский театр впервые покажет на своей сцене кинопремьеру. Объектом интереса стал нашумевший фильм «Матильда». При этом на экранах телевизоров зрители увидят ленту
Мариинский театр обрадовал петербуржцев оглушительной новостью: 2 декабря на его сцене пройдёт премьера утерянного произведения Игоря Стравинского «Погребальная песня». Впервые более
Подведены итоги правительственной премии, вручаемой за значительные победы в разных сферах науки и культуры. Лауреатами в области искусства стали: Лев Додин, Валерий Гергиев, Сергей Урсуляк и
Петербуржцев довольно часто радуют всевозможными подарками: очередным станет выступление труппы Мариинского театра, во главе которой стоит Валерий Гергиев. Когда наступают белые, тёплые ночи, и
Церемония жеребьевки к отборочному этапу Чемпионата мира по футболу-2018, которая пройдет в эти выходные в Петербурге, обещает стать грандиозным праздником – по крайней мере, если учесть количество
24 мая фестиваль новой музыки reMusik подготовил для петербургских меломанов обширную и разнообразную программу. В 11 часов на Студии документальных фильмов все желающие смогут посетить открытую
19 февраля 2015 Мариинский театр Опера «Путешествие в Реймс» 19 февраля 2015 года Санкт-Петербург вновь посетит Дэниел Смит (Daniel Smith) — единственный австралийский
23 февраля 2015 в 19:00 23 февраля 2015 года популярная звезда российской эстрады Дина ГАРИПОВА выступит в Санкт-Петербурге на сцене БКЗ «Октябрьский» с новой сольной программой «Золотой голос
Михайловский театр открыл сезон громкой премьерой, воссоздав советскую легенду «Класс-концерт». Пока критики поют дифирамбы новому старому спектак лю, продюсер балета, генеральный
29 и 30 октября на сцене Мариинского-2 состоится премьера оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» в постановке Алана Маратра. Тональность отношения к Россини в России
Два финальных аккорда фестиваля «Звезды белых ночей» прозвучат в последние дни июля: закрытием концертной программы фестиваля станет концерт симфонического оркестра Мариинского театра
Один из самых востребованных басов современности Ферруччо Фурланетто выступит на сцене Мариинского театра 24, 25, 30 июня и 4 июля. Ферруччо Фурланетто давно известен и любим петербургской