Императорский размах: Гергиев предлагает театральные хабы в столицах

Владимир Путин провел встречу с Валерием Гергиевым, руководителем Большого и Мариинского театров. Художественный директор предложил главе государства концепцию театрального квартала рядом с Мариинским театром в Санкт-Петербурге.
Этот квартал предлагается назвать в честь дирижера Юрия Темирканова, который с 1988 по 2023 год стоял во главе Петербургской филармонии.
Темирканов подчеркнул, что, подобно эпохе императорских театров, сейчас необходимо сформировать единую систему управления для эффективной работы театров на национальном уровне.
Он рекомендовал рассмотреть создание подобных культурных кварталов в исторических центрах Москвы и Петербурга, опираясь на их архитектурное и историческое достояние.