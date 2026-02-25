Герани в конце зимы - обязательно: 1 стакан под корень - и весной бутоны лезут наперегонки

Рецепт питательной подкормки для герани

Герань считается одним из фаворитов среди комнатных растений. Уход за ним не доставляет особых хлопот, но для обильного цветения ему требуется своевременная поддержка.

Особенно важно помочь растению пробудиться после зимнего покоя. Для этого необходимо приготовить питательный коктейль, который заставит герань цвести без остановки.

Польза дрожжей для герани

Обычные дрожжи являются отличным стимулятором для цветения пеларгонии. При попадании в почву грибки создают благоприятную среду и активизируют работу полезных микроорганизмов.

Это улучшает структуру грунта и делает его более плодородным. В результате корневая система укрепляется, а растение получает мощный импульс для закладки бутонов.

Рецепт питательной смеси

Главный секрет заключается в сочетании дрожжей с другими натуральными ингредиентами, которые обогащают состав витаминами и микроэлементами.

Возьмите 3-литровую банку и наполните ее отстоянной водой комнатной температуры. Добавьте в воду половину чайной ложки сухих дрожжей и 4 чайные ложки сахара. Тщательно перемешайте.

Нарежьте небольшими кусочками кожуру от одного банана и отправьте в банку. Она станет источником калия. Добавьте шелуху от одной средней луковицы. Она содержит множество полезных веществ и защищает растения от болезней.

Как правильно применять настой

Банку с содержимым нужно оставить в теплом месте ровно на 3 дня. За это время дрожжи начнут работать, и все полезные элементы из банановой кожуры и луковой шелухи перейдут в воду.

Готовый настой разбавлять водой не нужно - его концентрация идеально подходит для полива. На взрослый куст герани будет достаточно стакана такой подкормки.

Оставшимся средством можно полить любые другие домашние цветы или рассаду. Они тоже откликнутся на такое угощение активным ростом, сообщает "Сад огород лайф".

