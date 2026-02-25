Хайям советовал выбирать друзей только так: слова персидского поэта актуальны и сейчас – важно знать всем

Великий мыслитель и поэт Омар Хайям, живший около тысячи лет назад, до сих пор остаётся одним из наиболее популярных авторов в мире. Этому способствуют несколько факторов: во-первых, читателей неизменно привлекает лаконичность его рубаи. Во-вторых, актуальность сохраняют интеллект персидского мыслителя, глубина его идей и наблюдательность. Произведения Хайяма и сегодня позволяют получить ценные знания о человеческой природе и устройстве общества.
Особенно примечательно, что порой замечания и рекомендации Хайяма оказываются неочевидными. В качестве примера можно привести его высказывания относительно выбора круга общения:
Знайся только с достойными дружбы людьми.
С подлецами не знайся — себя не срами.
Если подлый лекарство нальет тебе — вылей.
Если мудрый подаст тебе яду — прими!
В то время как первые две строки, вероятно, не вызовут разногласий, последние две могут быть восприняты неоднозначно. Однако, представляется, что данные слова не следует трактовать буквально, поскольку в руках недобросовестного человека даже благое намерение может обернуться пагубными последствиями.
Например, критические замечания от опытного и близкого человека не всегда следует воспринимать негативно: весьма вероятно, что они содержат ценную истину.
