4 таблетки в грунт — и замиокулькас изменится до неузнаваемости: порадует ворохом побегов
Почва в цветочном горшке постепенно истощается, поэтому для поддержания активного роста замиокулькаса необходимо обеспечить регулярное внесение питательных веществ. В некоторых случаях для этих целей могут быть использованы нетрадиционные удобрения, отличающиеся высокой эффективностью и экономической целесообразностью. Эксперт Ксения Давыдова поделилась подробностями.
Польза кислоты
Одним из эффективных удобрений для замиокулькаса является фолиевая кислота, доступная в аптеках. Это вещество способствует интенсивному питанию корневой системы, стимулирует рост и укрепляет иммунитет растения. Рекомендуемая частота применения подкормки составляет один раз в две недели.
Приготовление раствора
Для приготовления раствора необходимо измельчить четыре таблетки фолиевой кислоты до порошкообразного состояния, затем растворить их в 500 мл воды. Полученный раствор следует вносить непосредственно под корень растения.
Положительный эффект от применения данной подкормки проявится в течение нескольких недель. Ожидается, что уже к осени замиокулькас сформирует множество новых побегов, что очень изменит его внешний вид.
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