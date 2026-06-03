Удаление таких побегов – срочно: агроном Давыдова назвала главное правило летней обрезки роз – медлить нельзя
Розы традиционно пользуются высокой популярностью среди садоводов. Их выращивание осуществляется посредством прививки сортовых растений на дикий шиповник. Это обеспечивает им повышенную устойчивость и морозостойкость. Однако иногда наблюдается появление диких побегов среди культурных, что негативно сказывается на развитии сортовых растений.
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по идентификации диких побегов и предотвращению связанных с ними проблем.
Как отличить дикую розу
Специалист отметила, что дикие розы характеризуются более мелкими листьями по сравнению с культурными. Различия также прослеживаются в количестве листочков: у шиповника их, как правило, семь, тогда как у сортовых растений — пять.
Оттенки побегов тоже существенно отличаются: у диких растений они бледно-зеленые, в то время как у культурных роз могут быть алыми, красноватыми или более темными. Давыдова рекомендует удалять побеги шиповника у основания для предотвращения их дальнейшего роста.
Как обрезать дикие побеги
Для выполнения процедуры нужноаккуратно отгрести почву у основания, обнажив корневую систему шиповника, после чего осторожно срезать побеги ножом. Несвоевременное удаление диких побегов может привести к подавлению роста культурных роз.
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