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Обязательны для посещения: уникальные локации ОАЭ, о которых мало кто знает - запомнятся на всю жизнь

Опубликовано: 6 июня 2026 16:01
 Проверено редакцией
Обязательны для посещения: уникальные локации ОАЭ, о которых мало кто знает - запомнятся на всю жизнь
Обязательны для посещения: уникальные локации ОАЭ, о которых мало кто знает - запомнятся на всю жизнь
Legion-Media
Что стоит посетить в ОАЭ

Отдых в ОАЭ - это не только пляжи, небоскребы и высокие цены, ведь здесь можно найти удивительные места, о которых многие даже не слышали. После посещения этих достопримечательностей вы иначе взгляните на Эмираты.

Руб-эль-Хали

Legion-Media
Legion-Media

Значительную часть территории ОАЭ занимает пустыня, которая привлекает искателей приключений, любителей кататься на джипах, багги. Учтите, что пустыня Руб-эль-Хали считается одной из самых жарких в мире. Песок здесь прогревается до +70 градусов, из-за чего локацию следует посещать только утром.

Ски Дубай

Legion-Media
Legion-Media

В торговом центре "Молл Эмиратов" можно найти настоящий горнолыжный курорт. Он занимает 25 тысяч кв.м. На территории курорта есть трассы разного уровня сложности, дорожки для тюбингов, канатные подъемники, прокат инвентаря.

Музей "Зеленая планета"

"The Green Planet — зоологический музей в павильоне, являющийся полноценной экосистемой с 3000 животных и растений. В центре возвышается 25-метровое дерево, окольцованное ярусами-спиралями: сначала попадаешь в подводный мир, населенный рыбами и черепахами, а затем взмываешь в лифте к тропическому лесу Амазонии", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Аль-Кудра

Legion-Media
Legion-Media

Если отъехать от Дубая, то можно увидеть сеть живописных озер, которые были созданы человеком. Оазис находится среди пустыни, он стал привлекательным не только для туристов, но и для птиц, животных. Рядом расположен отель, также можно отдыхать с палатками.

Опыт автора

"В Дубае мне было очень жарко, поэтому я отправилась на местный горнолыжный курорт, расположенный в торговом центре. Место меня удивило своим масштабом, а также качеством снега и трасс. Кататься тут - сплошное удовольствие", - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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