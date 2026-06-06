От Купчино до кампуса СПбГУ без единого затора: в Петербурге строят трамвайную линию, которая «думает» сама
В Петербурге скоро появится транспорт из будущего. На ПМЭФ власти города и крупные компании договорились: новая трамвайная ветка «Славянка» станет самой «умной» в стране, сообщает "КП".
Куда полетим?
Новая линия — это не просто пара остановок. Это огромный маршрут длиной в 21 километр. Трамвай свяжет станцию метро «Купчино», Шушары и микрорайон Славянка.
По пути он заглянет в очень важные места:
- ж/д вокзал «Царское Село»;
- новый кампус СПбГУ;
- научный центр «Невская дельта».
Главная фишка — трамвай не будет стоять в пробках. Для него строят специальные мосты и путепроводы. Он буквально пролетит над загруженными перекрестками.
Трамвай на автопилоте
Главная новость в том, что управлять вагонами будет искусственный интеллект. Нет, водители в кабинах останутся, но им на помощь придут нейросети.
Что умеет такой трамвай:
- Видит всё вокруг. Система камер и датчиков замечает пешеходов, машины и препятствия даже в туман или сильный снегопад.
- Сам тормозит. Если на рельсы кто-то выбежит, а водитель не успеет среагировать, умная система сама остановит вагон.
- Соблюдает дистанцию. Трамвай никогда не врежется в идущий впереди транспорт.
Петербург уже давно называют мировой столицей трамваев с ИИ. Для пассажиров это не просто красивые слова. «Умная» система сделает поездку комфортнее.
Ранее «Городовой» рассказывал, что на ПМЭФ показали роботов-грузчиков.