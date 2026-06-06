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От Купчино до кампуса СПбГУ без единого затора: в Петербурге строят трамвайную линию, которая «думает» сама

Опубликовано: 6 июня 2026 15:17
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
От Купчино до кампуса СПбГУ без единого затора: в Петербурге строят трамвайную линию, которая «думает» сама
От Купчино до кампуса СПбГУ без единого затора: в Петербурге строят трамвайную линию, которая «думает» сама
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Линия «Славянка» могжет стать беспилотной.

В Петербурге скоро появится транспорт из будущего. На ПМЭФ власти города и крупные компании договорились: новая трамвайная ветка «Славянка» станет самой «умной» в стране, сообщает "КП".

Куда полетим?

Новая линия — это не просто пара остановок. Это огромный маршрут длиной в 21 километр. Трамвай свяжет станцию метро «Купчино», Шушары и микрорайон Славянка.

По пути он заглянет в очень важные места:

  • ж/д вокзал «Царское Село»;
  • новый кампус СПбГУ;
  • научный центр «Невская дельта».

Главная фишка — трамвай не будет стоять в пробках. Для него строят специальные мосты и путепроводы. Он буквально пролетит над загруженными перекрестками.

Трамвай на автопилоте

Главная новость в том, что управлять вагонами будет искусственный интеллект. Нет, водители в кабинах останутся, но им на помощь придут нейросети.

Что умеет такой трамвай:

  1. Видит всё вокруг. Система камер и датчиков замечает пешеходов, машины и препятствия даже в туман или сильный снегопад.
  2. Сам тормозит. Если на рельсы кто-то выбежит, а водитель не успеет среагировать, умная система сама остановит вагон.
  3. Соблюдает дистанцию. Трамвай никогда не врежется в идущий впереди транспорт.

Петербург уже давно называют мировой столицей трамваев с ИИ. Для пассажиров это не просто красивые слова. «Умная» система сделает поездку комфортнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на ПМЭФ показали роботов-грузчиков.

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