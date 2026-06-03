Купе-хамелеоны и склады без людей: в Петербурге показали роботов-грузчиков и вагоны с цифровыми стенами

Новости по теме

Купе и плацкарт уходят в прошлое: РЖД готовит вагоны нового поколения — как теперь будем ездить

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Теперь как в отеле: в РЖД представили купе нового поколения — с душем и двухметровыми полками

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Не плацкарт и не купе: какие вагоны готовит пассажирам РЖД и когда они выйдут на рельсы

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Нашла идеальный вагон РЖД: там все купе одноместные – не поездка, а сплошное удовольствие

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«Серьезные риски как для самих роботов, так и для горожан»: почему роботов-курьеров в Петербурге выдворили на окраины

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