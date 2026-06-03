Купе-хамелеоны и склады без людей: в Петербурге показали роботов-грузчиков и вагоны с цифровыми стенами
На ПМЭФ-2026 представили проекты, которые скоро изменят нашу повседневную жизнь — от работы складов до поездок в поездах.
Роботы вместо грузчиков: новый завод в Петербурге
В Петербурге официально запустили первый в России завод промышленных роботов. Это проект концерна «Калашников». Раньше компания ассоциировалась только с оружием, но теперь они лидеры в автоматизации.
Что там будут делать? Умные машины для складов и производств. Эти роботы сами сортируют товары, перевозят тяжелые грузы и расставляют их по полкам, сообщили в пресс-службе Смольного.
Почему это важно:
- Скорость доставки. Роботизированные склады работают в разы быстрее людей. Ваши заказы из маркетплейсов будут собираться за считанные минуты.
- Свои технологии. Мы больше не зависим от импортных деталей. Если что-то сломается, запчасти будут под боком.
- Меньше ошибок. Робот не устает и не путает коробки.
Денис Мантуров отметил, что такие заводы скоро появятся по всей стране. Петербург стал «первой ласточкой».
Купе-трансформер: РЖД меняет правила игры
На форуме показали, как будут выглядеть наши поездки через пару лет. РЖД представили «интерактивное купе». Это не просто вагон, а настоящий гаджет на колесах.
Главная фишка — цифровые экраны вместо привычных стен. Пассажир сам выбирает «вид из окна» или меняет дизайн интерьера под настроение.
Хотите ехать в футуристичном пространстве? Пожалуйста. Нужен уютный классический стиль? Одно нажатие — и готово.
Вагоны станут просторнее
В РЖД активно продвигают «габарит Т». Что это значит для обычного человека? Вагоны станут шире. Это дает несколько крутых преимуществ:
- Полки станут длиннее. Теперь высокие люди смогут вытянуть ноги, не упираясь в проход.
- Больше личного пространства. В новых СВ-вагонах будет гораздо просторнее.
- Душевые кабины. В расширенных габаритах проще разместить полноценные зоны комфорта.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург станет площадкой для использования гражданских дронов.