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Купе-хамелеоны и склады без людей: в Петербурге показали роботов-грузчиков и вагоны с цифровыми стенами

Опубликовано: 3 июня 2026 23:43
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Купе-хамелеоны и склады без людей: в Петербурге показали роботов-грузчиков и вагоны с цифровыми стенами
Купе-хамелеоны и склады без людей: в Петербурге показали роботов-грузчиков и вагоны с цифровыми стенами
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Форум стал площадкой для подписания договоров многих проектов. 

На ПМЭФ-2026 представили проекты, которые скоро изменят нашу повседневную жизнь — от работы складов до поездок в поездах.

Роботы вместо грузчиков: новый завод в Петербурге

В Петербурге официально запустили первый в России завод промышленных роботов. Это проект концерна «Калашников». Раньше компания ассоциировалась только с оружием, но теперь они лидеры в автоматизации.

Что там будут делать? Умные машины для складов и производств. Эти роботы сами сортируют товары, перевозят тяжелые грузы и расставляют их по полкам, сообщили в пресс-службе Смольного.

Почему это важно:

  • Скорость доставки. Роботизированные склады работают в разы быстрее людей. Ваши заказы из маркетплейсов будут собираться за считанные минуты.
  • Свои технологии. Мы больше не зависим от импортных деталей. Если что-то сломается, запчасти будут под боком.
  • Меньше ошибок. Робот не устает и не путает коробки.

Денис Мантуров отметил, что такие заводы скоро появятся по всей стране. Петербург стал «первой ласточкой».

Купе-трансформер: РЖД меняет правила игры

На форуме показали, как будут выглядеть наши поездки через пару лет. РЖД представили «интерактивное купе». Это не просто вагон, а настоящий гаджет на колесах.

Главная фишка — цифровые экраны вместо привычных стен. Пассажир сам выбирает «вид из окна» или меняет дизайн интерьера под настроение.

Хотите ехать в футуристичном пространстве? Пожалуйста. Нужен уютный классический стиль? Одно нажатие — и готово.

Вагоны станут просторнее

В РЖД активно продвигают «габарит Т». Что это значит для обычного человека? Вагоны станут шире. Это дает несколько крутых преимуществ:

  1. Полки станут длиннее. Теперь высокие люди смогут вытянуть ноги, не упираясь в проход.
  2. Больше личного пространства. В новых СВ-вагонах будет гораздо просторнее.
  3. Душевые кабины. В расширенных габаритах проще разместить полноценные зоны комфорта.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург станет площадкой для использования гражданских дронов.

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