Пилотный проект для всей России: в Петербурге научат гражданские дроны летать без помех
В Петербурге вовсю обсуждают будущее гражданских беспилотников.
На форуме ПМЭФ-2026 губернатор Александр Беглов поделился планами: город хочет стать главным полигоном для обкатки новых правил полетов, сообщает 78.ru со ссылкой на ТАСС.
Что построят для беспилотников?
Власти не просто «разрешат летать», а создадут целую инфраструктуру. В планах:
- Две специальные посадочные площадки.
- Огромный испытательный полигон.
- Свой региональный оператор, который будет следить за всеми полетами.
Зачем это нужно? Петербург станет «пилотом». Если система управления дронами сработает здесь, её внедрят по всей России.
Это часть большого нацпроекта по развитию беспилотной авиации, который сейчас активно продвигают в стране.
Главное условие — порядок
Сейчас запустить дрон в городе — задача со звездочкой. Нужно собрать кучу разрешений, а в большинстве случаев небо и вовсе закрыто из-за мер безопасности.
Беглов подчеркнул: гражданские беспилотники станут массовыми только тогда, когда появятся «железобетонные» правила.
Кто, где и на какой высоте летает — всё должно быть прозрачно для спецслужб. Это поможет избежать столкновений и путаницы с государственными аппаратами.
Почему небо всё еще на замке?
Несмотря на радужные планы, реальность пока суровая. В Петербурге продолжают действовать жесткие ограничения.
- Угрозы: город периодически сталкивается с реальными угрозами атак БПЛА. Например, утром 3 июня в спецканалах снова объявляли тревогу.
- Сбои связи: из-за работы систем защиты в мегаполисе часто «глючит» мобильный интернет и GPS. Это делает использование обычных дронов опасным — они просто теряют управление.
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