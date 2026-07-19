Близнецам - приятные новости, Водолеям - встреча: гороскоп любви на неделю с 20 по 26 июля - коснется каждого знака

Любовный прогноз на следующую неделю

Неделя с 20 по 26 июля станет запоминающейся для каждого знака Зодиака. Портал “Городовой” поделился любовным прогнозом на этот период. Высшие силы окутают своим вниманием и позволят разобраться во многих вопросах.

Овны смогут решить сложности, которые возникли в отношениях, что позволит выйти на новый уровень.

Тельцам пора начать уделять второй половине больше внимания, поэтому любые дела стоит отложить на второй план.

Близнецы получат приятные новости от второй половины, что сделает их самыми счастливыми.

Ракам предстоит серьезный разговор со второй половиной, который позволит разобраться во многих волнующих вопросах.

Львам придется уступить партнеру в споре, что поможет не усугубить ситуацию и улучшить качество отношений.

Девы смогут забыть про одиночество, так как их ожидают новые отношения.

Весы будут находиться в полной идиллии с партнером, что поможет приблизиться к той жизни, о которой прежде приходилось только мечтать.

Скорпионов ожидают многочисленные знакомства, которые позволят продвинуться во многих сферах жизни.

Стрельцы должны научиться слышать вторую половину, иначе в отношениях могут возникнуть сложности.

Козерогам необходимо найти увлечение, которое будет интересно и второй половине, что обязательно приведет к сближению.

Водолеям предстоит встреча с человеком из прошлого, но она будет очень теплой и приятной.

Рыбы должны сказать партнеру о своих желаниях прямо, ведь пора перестать говорить загадками.

Ранее портал "Городовой" рассказал о финансовом гороскопе на неделю.