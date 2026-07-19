Берем грецкие орехи — и в кипяток: способ чистки без возни и специнструментов

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Варю грецкие орехи 3 минуты — и скорлупа сходит на раз: ядра плотные, хрустящие

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Волшебные ядра мудрости: как грецкий орех влияет на мозг и почему его лучше покупать в скорлупе

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Бросаю грецкие орехи в кипяток: Зачем я это делаю - лайфхак от бабки-хозяюшки со стажем в 50 лет

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От укуса комара до «бубона» размером с орех: как не подхватить туляремию на дачах под Петербургом

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Можно или опасно для труб сливать кипяток в раковину: химики дали окончательный ответ

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