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Берем грецкие орехи — и в кипяток: способ чистки без возни и специнструментов

Опубликовано: 19 июля 2026 03:45
 Проверено редакцией
Берем грецкие орехи — и в кипяток: способ чистки без возни и специнструментов
Берем грецкие орехи — и в кипяток: способ чистки без возни и специнструментов
Городовой ру
Простой способ очистки грецких орехов без специальных инструментов

Грецкие орехи неизменно присутствуют на праздничном столе — их добавляют в салаты, используют для украшения закусок и выпечки. Однако процесс очистки твердой скорлупы часто превращается в настоящую проблему, требующую усилий и специальных приспособлений.

Мало кто знает, что существует эффективный метод, который делает эту задачу легкой и быстрой. Автор канала «Бытовые хитрости» делится проверенным лайфхаком с использованием обычной воды и плиты.

Подготавливаем орехи к варке

Возьмите большую кастрюлю, наполните ее водой и поставьте на огонь. Дождитесь интенсивного кипения. Теперь отправьте цельные неочищенные орехи в кипящую воду. После того как жидкость вновь закипит, засеките ровно 10 минут и держите кастрюлю на плите в течение этого времени.

Остужаем и раскрываем скорлупу

По истечении заданного времени выньте орехи из воды с помощью шумовки и выложите их на тарелку или чистое полотенце. Дайте им полностью остыть до комнатной температуры — это займет около 5-7 минут.

Возьмите один орех и попробуйте разломить его руками. Вы заметите, что скорлупа легко трескается от легкого нажатия, а ядрышки отделяются без усилий. Никакие щипцы, молотки или специальные прессы вам не понадобятся.

Преимущества этого способа:

  • Минимальные физические усилия — скорлупа ломается от нажатия пальцев;
  • Сохранение целостности ядер — они не рассыпаются на мелкие кусочки;
  • Отсутствие необходимости в специальных инструментах и приспособлениях;
  • Быстрота процесса — вся процедура занимает не более 15–20 минут.

Короткий вывод

Бросьте грецкие орехи в кипяток на 10 минут — и вы забудете о сложностях с раскалыванием скорлупы. Простой термический метод экономит время, силы и сохраняет ядра целыми.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова всегда мучилась с очисткой грецких орехов перед праздниками, пока не наткнулась на этот совет. Попробовала однажды — и теперь очищает целый килограмм за 15 минут без молотка и посторонней помощи. Скорлупа действительно трескается от легкого нажатия, а ядра остаются идеально целыми.

Ранее "Городовой" рассказывал, как сварить машхурду.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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