5 ложек на ведро — и томаты в июле цветут и плодоносят как сумасшедшие

В июле томаты нуждаются в усиленном питании — цветение и завязывание плодов отнимают много сил у растений. Покупные удобрения не всегда доступны, но существует проверенная десятилетиями смесь, которая укрепляет кусты и увеличивает урожай. Дрожжи, сахар и зола работают в комплексе, обеспечивая растения калием и фосфором, необходимыми для формирования плодов, пишет ИА UssurMedia.
Как приготовить подкормку^
- В 1 литре тёплой воды разводят 1 столовую ложку сахара и 5 г сухих дрожжей.
- Смесь оставляют в тёплом месте на 2–3 часа для активации брожения.
- Затем в раствор добавляют 5 столовых ложек древесной золы, перемешивают и разбавляют водой до объёма 10 литров.
Как применять
Поливают томаты под корень, расходуя по 1 литру на каждый куст. Лучшее время — вечером, после захода солнца, чтобы подкормка хорошо впиталась. Процедуру можно повторить через 7–10 дней. Через пару дней после полива растения активизируют цветение, а через неделю плоды заметно наливаются.
Важно: перекармливать не стоит — двух раз за июль вполне достаточно. Дрожжевая подкормка не заменяет регулярный полив, но значительно улучшает питание и рост томатов.
Личный опыт автора
В прошлом сезоне я решила попробовать дрожжевую подкормку, когда томаты начали сбрасывать завязи. После первого же полива кусты ожили: листья потемнели, цветение усилилось. Через неделю повторила процедуру, и урожай превзошёл все ожидания — помидоры наливались быстро и равномерно.
Вывод
Дрожжи с сахаром стимулируют рост и корнеобразование, а зола обеспечивает калием и фосфором, необходимыми для плодоношения. Простая и недорогая подкормка даёт заметный результат уже через несколько дней.
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