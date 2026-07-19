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5 ложек на ведро — и томаты в июле цветут и плодоносят как сумасшедшие

Опубликовано: 19 июля 2026 03:04
 Проверено редакцией
5 ложек на ведро — и томаты в июле цветут и плодоносят как сумасшедшие
5 ложек на ведро — и томаты в июле цветут и плодоносят как сумасшедшие
Legion-Media
Дрожжи с сахаром стимулируют рост томатов, а зола насыщает калием и фосфором для обильного плодоношения. Две подкормки за июль заменяют дорогие удобрения и дают результат уже через несколько дней.

В июле томаты нуждаются в усиленном питании — цветение и завязывание плодов отнимают много сил у растений. Покупные удобрения не всегда доступны, но существует проверенная десятилетиями смесь, которая укрепляет кусты и увеличивает урожай. Дрожжи, сахар и зола работают в комплексе, обеспечивая растения калием и фосфором, необходимыми для формирования плодов, пишет ИА UssurMedia.

Как приготовить подкормку^

  1. В 1 литре тёплой воды разводят 1 столовую ложку сахара и 5 г сухих дрожжей.
  2. Смесь оставляют в тёплом месте на 2–3 часа для активации брожения.
  3. Затем в раствор добавляют 5 столовых ложек древесной золы, перемешивают и разбавляют водой до объёма 10 литров.

Как применять

Поливают томаты под корень, расходуя по 1 литру на каждый куст. Лучшее время — вечером, после захода солнца, чтобы подкормка хорошо впиталась. Процедуру можно повторить через 7–10 дней. Через пару дней после полива растения активизируют цветение, а через неделю плоды заметно наливаются.

Важно: перекармливать не стоит — двух раз за июль вполне достаточно. Дрожжевая подкормка не заменяет регулярный полив, но значительно улучшает питание и рост томатов.

Личный опыт автора

В прошлом сезоне я решила попробовать дрожжевую подкормку, когда томаты начали сбрасывать завязи. После первого же полива кусты ожили: листья потемнели, цветение усилилось. Через неделю повторила процедуру, и урожай превзошёл все ожидания — помидоры наливались быстро и равномерно.

Вывод

Дрожжи с сахаром стимулируют рост и корнеобразование, а зола обеспечивает калием и фосфором, необходимыми для плодоношения. Простая и недорогая подкормка даёт заметный результат уже через несколько дней.

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Автор:
Евгения Сухова
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