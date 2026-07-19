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Секретный компонент варенья: кабачок превратится в десерт с ароматом ананасов — просто райское наслаждение

Опубликовано: 19 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Секретный компонент варенья: кабачок превратится в десерт с ароматом ананасов — просто райское наслаждение
Секретный компонент варенья: кабачок превратится в десерт с ароматом ананасов — просто райское наслаждение
Городовой ру
Необычайно вкусное варенье

Мало кто знает, что Мексика является родиной кабачка. Индейцы вывели множество разновидностей этого овоща. Из кабачка даже можно приготовить полезное варенье, которое по вкусу напоминает ананас.

Ингредиенты:

  • Кабачки (без семян и кожуры) — 1 кг;
  • сахар — 1 кг;
  • апельсин — 1 шт;
  • лимон — ½ шт.

Вымойте кабачки, очистите от кожуры и семечек. Нарежьте их кубиками.

Выложите в кастрюлю, насыпьте сахарный песок и оставьте на три часа, чтобы выделился сок.

Фрукты тщательно промойте. Апельсин нарежьте кубиком, кожуру можно срезать или оставить, добавить в кастрюлю. Из лимона в кабачки необходимо выжать сок.

Поставьте на медленный огонь, варите полчаса. Разлейте по предварительно простерилизованным банкам, закройте крышками.

Ранее мы рассказали, как приготовить шницели из кабачка.

Автор:
Ксения Давыдова
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