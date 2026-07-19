Секретный компонент варенья: кабачок превратится в десерт с ароматом ананасов — просто райское наслаждение

Мало кто знает, что Мексика является родиной кабачка. Индейцы вывели множество разновидностей этого овоща. Из кабачка даже можно приготовить полезное варенье, которое по вкусу напоминает ананас.
Ингредиенты:
- Кабачки (без семян и кожуры) — 1 кг;
- сахар — 1 кг;
- апельсин — 1 шт;
- лимон — ½ шт.
Вымойте кабачки, очистите от кожуры и семечек. Нарежьте их кубиками.
Выложите в кастрюлю, насыпьте сахарный песок и оставьте на три часа, чтобы выделился сок.
Фрукты тщательно промойте. Апельсин нарежьте кубиком, кожуру можно срезать или оставить, добавить в кастрюлю. Из лимона в кабачки необходимо выжать сок.
Поставьте на медленный огонь, варите полчаса. Разлейте по предварительно простерилизованным банкам, закройте крышками.
Ранее мы рассказали, как приготовить шницели из кабачка.