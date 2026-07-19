Городовой / Новости Петербурга / Поддельное «богатство» в чатах: как мошенники обманывают петербуржцев на лайках и фальшивых скриншотах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Быстрый пирог на сковороде за 30 минут — вкуснятина на ужин, готовится без хлопот Полезное
Не кормите «по суху» и забудьте про азот: маленькие хитрости, которые спасут растения от вымерзания уже сейчас Новости Петербурга
Золотая рыбка не понадобится: Борис Стругацкий объяснил, как добиться желаемого одной фразой — весь мир будет у ваших ног Полезное
От Нахимовцев до классики: встречаем юбилей флота под медь оркестров на Соборной площади Новости Петербурга
Мужское имя, которое гремело в СССР, а сегодня встречается редко — олицетворение мудрости и мощи Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Поддельное «богатство» в чатах: как мошенники обманывают петербуржцев на лайках и фальшивых скриншотах

Опубликовано: 19 июля 2026 12:07
 Проверено редакцией
Поддельное «богатство» в чатах: как мошенники обманывают петербуржцев на лайках и фальшивых скриншотах
Поддельное «богатство» в чатах: как мошенники обманывают петербуржцев на лайках и фальшивых скриншотах
Городовой ру
Злоумышленники предлагают соискателям заработать на простых действиях.

Ловушка на 300 рублей: как один лайк может оставить вас с пустым кошельком

Вам приходит сообщение в мессенджер: «нужна подработка на 15 минут в день?». Суть простая — заходить на маркетплейсы, ставить лайки товарам и добавлять их в «избранное».

За это обещают легкие деньги. Но за красивой картинкой скрывается четко выверенная психологическая ловушка, предупреждают в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сначала вам реально заплатят

Это самый опасный момент. Чтобы вы «заглотили крючок», мошенники дают выполнить пару заданий и действительно переводят на карту небольшую сумму — обычно от 300 до 500 рублей.

этот момент мозг расслабляется: «Они не обманули, деньги пришли!». Уровень доверия взлетает до небес.

Шоу в «рабочем чате»

Вас добавляют в закрытую группу. Там десятки «коллег» постоянно скидывают скриншоты крупных выплат: по 10, 20 или 50 тысяч рублей.

Важно знать: почти все участники такого чата — это боты или сами мошенники. Их восторги и чеки — обычный спектакль, созданный для того, чтобы вы почувствовали азарт и не хотели «упускать выгоду».

Ловушка захлопывается на «выкупе»

Когда вы поверили в систему, правила меняются. Появляются «VIP-задания». Чтобы заработать по-крупному, нужно якобы выкупить товар за свои деньги, а вам обещают вернуть сумму с бонусом 20–30%.

Сначала просят перевести 1000 рублей — их возвращают. Затем ставки растут: 10, 30, 100 тысяч. Как только вы переводите крупную сумму, менеджер перестает отвечать, а из чата вас удаляют.

Как не дать себя обмануть

Запомните три простых правила, которые сохранят ваши деньги:

  1. Платят вам, а не вы. В настоящей работе не бывает взносов, страховых депозитов или «выкупов» за свой счет.
  2. Скриншот — это не доказательство. В специальных ботах любой чек из банка рисуется за 10 секунд. Не верьте картинкам в чатах.
  3. Проверяйте реальность. Крупные маркетплейсы (WB, Ozon) не нанимают людей через мессенджеры для накрутки лайков. У них есть официальные сервисы для продвижения.

Что делать, если деньги уже ушли?

Если вы все же перевели деньги, действовать нужно быстро:

  • Сделайте скриншоты: сохраните всю переписку и номер карты, на которую отправляли средства.
  • Звоните в банк: попробуйте заблокировать операцию. Иногда это удается, если деньги еще «висят» в системе.
  • Идите в полицию: пишите заявление. Даже если сумму вернуть не удастся, ваш отчет поможет заблокировать счета мошенников.

Помните: легких денег в интернете не бывает. Если предложение звучит слишком сказочно — скорее всего, это ловушка.

Ранее «Городовой» рассказывал, как петербуржцы пытались списывать на ЕГЭ.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью