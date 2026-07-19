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Закинули в кормушку лук — и куры больше не болеют: несутся как из пулемёта даже в зимний период

Опубликовано: 19 июля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Закинули в кормушку лук — и куры больше не болеют: несутся как из пулемёта даже в зимний период
Закинули в кормушку лук — и куры больше не болеют: несутся как из пулемёта даже в зимний период
Городовой ру
Защищаем несушек от болезней

Высокая яйценоскость кур напрямую зависит от их общего состояния здоровья. Важным моментом является также приучение молодняка к продуктам, обладающим свойствами природных антибиотиков.

Угостите кур луком

Репчатый лук является одним из таких продуктов, способных принести значительную пользу курам. Первоначально птицы могут проявлять нежелание к его употреблению, однако со временем они охотно включают его в свой рацион, как отмечает автор канала «Хозяйство Воронова».

Для облегчения адаптации рекомендуется нарезать лук мелкими кусочками. Некоторые птицеводы практикуют добавление лука в кормовые смеси и зерно.

Польза лука

Репчатый лук обладает выраженными антибактериальными и антипаразитарными свойствами, что позволяет использовать его в качестве профилактического средства. В летний период рацион кур можно дополнять также зелёным луком.

Применение такой методики способствует поддержанию крепкого здоровья птиц даже в зимний период, что, в свою очередь, положительно сказывается на их продуктивности, обеспечивая рекордную яйценоскость.

Ранее мы рассказали, что нельзя давать курам.

Автор:
Ксения Давыдова
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