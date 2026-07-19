Закинули в кормушку лук — и куры больше не болеют: несутся как из пулемёта даже в зимний период

Высокая яйценоскость кур напрямую зависит от их общего состояния здоровья. Важным моментом является также приучение молодняка к продуктам, обладающим свойствами природных антибиотиков.
Угостите кур луком
Репчатый лук является одним из таких продуктов, способных принести значительную пользу курам. Первоначально птицы могут проявлять нежелание к его употреблению, однако со временем они охотно включают его в свой рацион, как отмечает автор канала «Хозяйство Воронова».
Для облегчения адаптации рекомендуется нарезать лук мелкими кусочками. Некоторые птицеводы практикуют добавление лука в кормовые смеси и зерно.
Польза лука
Репчатый лук обладает выраженными антибактериальными и антипаразитарными свойствами, что позволяет использовать его в качестве профилактического средства. В летний период рацион кур можно дополнять также зелёным луком.
Применение такой методики способствует поддержанию крепкого здоровья птиц даже в зимний период, что, в свою очередь, положительно сказывается на их продуктивности, обеспечивая рекордную яйценоскость.
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