«Привет» из Калининграда: синоптик рассказал, когда в Петербурге вновь потеплеет

Лето берет паузу в Северной столице.

Выходные порадовали нас теплом, но теперь придется немного охладиться. К нам движется активный циклон, который сейчас заливает дождями Калининград.

Воздушные потоки несут его прямо на Север, так что зонты станут нашим главным аксессуаром.

Самый неприятный день — вторник

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, завтра, во вторник, будет пик похолодания. Погода покажет свой капризный характер:

В Петербурге днем всего +14…+16 градусов .

. Ветрище будет сдувать — северо-восточные порывы достигнут 8–13 м/с (у воды еще сильнее).

Дождь зарядит почти на весь день.

Немножко повезет только жителям юга области (Луга, Тихвин), там еще продержится до +20. В городе же осадки могут стихнуть только к вечеру.

Середина недели: грозы и постепенный прогрев

Циклон — гость настырный, он задержится у нас на три дня. В среду и четверг дожди не уйдут, но станут короткими. Зато к ним могут добавиться грозы.

Температура начнет потихоньку расти: в Петербурге ждем около +18…+20 градусов. Жить станет уже веселее.

Когда вернется настоящее лето?

Терпеть осталось недолго. Уже в пятницу, 24 июля, циклон окончательно соберет вещи и уйдет. Дожди прекратятся, а столбик термометра уверенно перешагнет отметку в +20.

Хорошие новости: к выходным вернется сухая и по-настоящему летняя погода. Так что планы на природу отменять не стоит — к субботе всё наладится!

Маленький совет

Ветер с залива в такие дни особенно колючий. Если планируете гулять у воды, не доверяйте обманчивому июльскому солнцу — надевайте ветровку.

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптики обещают Петербургу сухой понедельник.