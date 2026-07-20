Пауза перед дождливым вторником: синоптики обещают Петербургу сухой понедельник на периферии балтийского циклона

Лето решило ослабить хватку в Северной столице.

Погода в Петербурге снова меняется. Виной всему циклон, который сейчас кружит над Прибалтикой. Мы оказались на его краю.

Это значит, что небо затянет облаками, а ветер станет более колючим и настойчивым.

Зонты пока можно оставить дома

Несмотря на тучи, серьезных ливней в самом городе сегодня не ждут. Вероятность дождей в Петербурге минимальна. А вот жителям южных районов Ленобласти повезло меньше — там местами может капнуть.

Тепла на всех не хватит

Сегодня в Питере будет «умеренно свежо» — около +19…+21°. В области разброс температур больше: от прохладных +16° на севере до вполне летних +24° на юге, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Из-за северо-восточного ветра кажется, что на улице холоднее, чем на самом деле. Солнце не может пробиться сквозь тучи, поэтому воздух прогревается плохо.

Сейчас температура в городе на пару градусов ниже привычной нормы для середины августа.

Что с давлением?

Атмосферное давление сейчас в идеальном порядке — 760 мм рт. ст. Это золотой стандарт, так что голова болеть не должна. Ветер дует со скоростью 5–10 м/с, что для нашего морского города — обычное дело.

Готовьтесь к дождливому вторнику

Понедельник — это только «разминка». Завтра, во вторник, погода окончательно испортится. Весь день будут идти дожди, а столбик термометра упадет до +15…+17°.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург ждет похолодание.