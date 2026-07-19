Жара уходит в отпуск: синоптик предупредил о «бодром» старте следующей недели в Петербурге

Жаркая погода уходит из города.

Петербургское лето решило взять паузу. После жарких дней в город заходит атмосферный фронт. Он движется с запада и несет с собой долгожданную свежесть.

Пекла больше не будет — наступает классическая петербургская погода.

Чего ждать от неба?

Сегодня солнце постоянно прячется за облаками. Нас ждут короткие дожди, так что зонтик лучше держать под рукой.

В Ленинградской области ситуация чуть серьезнее: там местами могут прогреметь грозы, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ветер тоже напомнит о себе. Западный поток станет заметно сильнее, поэтому на набережных будет по-осеннему свежо.

Градусы ползут вниз

Сегодня в Петербурге еще довольно тепло: термометры покажут +23…+25°. В Ленобласти воздух прогреется до +21…+26°.

Это идеальная температура для прогулок, когда уже не душно, но еще и не холодно.

Атмосферное давление потихоньку растет, но пока остается чуть ниже нормы. Метеозависимым людям можно выдохнуть — резких скачков не предвидится.

Понедельник будет бодрым

Самое интересное начнется завтра. В понедельник жара окончательно капитулирует. Днем ожидается всего +18…+20°. Ночи тоже станут прохладными — около +13…+15°.

Зато дожди прекратятся, и небо прояснится.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург разогреется до +28, чтобы через день уйти в облачную прохладу.