Аптечное средство на листья — и фитофтора обошла, помидоры дозрели все до единого

В условиях повышенной влажности и перепадов температур томаты становятся уязвимыми к грибковым заболеваниям. Листья скручиваются, появляются бурые пятна, а плоды чернеют прямо на кусту. Химические препараты не всегда под рукой, а их применение требует осторожности. Существует простой и безопасный метод защиты с помощью доступных аптечных средств, пишет ИА PrimaMedia.
Как работает состав
В литровой бутылке с распылителем смешивают 1 литр воды, 10 капель спиртовой настойки йода и 10 капель перекиси водорода. Йод обеззараживает поверхность листьев, подавляя споры грибков, а перекись насыщает ткани кислородом и усиливает защитные свойства растения. Такой состав не обжигает листья и не накапливается в плодах, в отличие от химических фунгицидов.
Как применять
Обработку проводят по сухим листьям с обеих сторон, мелко распыляя раствор — он должен покрывать зелень тонкой вуалью, а не стекать каплями. Процедуру повторяют раз в неделю в дождливый период или при первых признаках заболевания. Регулярное опрыскивание предотвращает развитие фитофторы и других грибковых инфекций.
Личный опыт автора
В прошлом сезоне начались затяжные дожди, я заметила, что листья томатов начали скручиваться, а на нижних плодах появились тёмные пятна. Я попробовала обработать кусты смесью йода и перекиси — через неделю листья распрямились, а новые плоды росли уже без признаков гнили. Повторяла опрыскивание каждые 7–10 дней, и урожай удалось спасти полностью.
Вывод
Раствор йода и перекиси водорода — доступное средство для защиты томатов от фитофторы и грибковых заболеваний. Обработка раз в неделю в дождливый период сохраняет листья чистыми, а плоды — здоровыми до полного созревания.
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