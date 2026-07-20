В США и Канаде вместо ванны — нечто другое: установила и теперь не представляю жизни без него

Трап — это душ без поддона и бортиков, где вода уходит в пол, а лейка вмонтирована в стену. В России он почти запрещён в многоквартирных домах из-за риска протечек.

У каждой страны — свои бытовые приметы. Англичане до сих пор умываются из двух кранов, французы без багета — не французы, финны парятся в саунах до красноты, а русские ходят в баню. Но есть одна сантехническая деталь, которая есть почти в каждом доме в США, Канаде и Австралии, а в России встречается разве что у единиц, пишет автор блога "Стеклянная сказка".

Что такое трап

Трап — это по сути душ без кабины: лейка и смеситель, которые встраивают в стену, а вода уходит через слив в полу. В западных странах трапы часто ставят прямо в центре ванной комнаты — вода просто стекает по плитке с небольшим уклоном, и ничего не мешает.

Почему трапы популярны на Западе

В США и Канаде большинство домов — либо в аренде, либо в ипотеке, и для собственника протечка воды становится настоящей катастрофой. Поэтому они выбирают трапы — при грамотном монтаже они протекают гораздо реже обычных ванн и душевых кабин. Всю работу выполняют только лицензированные мастера, а гидроизоляцию страхуют на серьёзные суммы. Если вдруг случается авария, страховая покрывает убытки, а подрядчик рискует лишиться лицензии — так что все заинтересованы в надёжности.

Почему трапы запрещены в России

Законодатель посчитал трапы в многоквартирных домах небезопасными. Причина — отсутствие системы ответственности. В стране ремонтами занимаются все подряд, квалификация строителей часто низкая. Если произойдёт утечка, привлечь виновного почти невозможно, а восстановление перекрытий — дорого и сложно. Поэтому в российских многоэтажках трапы фактически запрещены и встречаются лишь в 1–2% частных домов.

Удобство трапов для пожилых людей

У трапов есть важное преимущество — они безопасны для людей в возрасте. Нет стеклянных дверей и высоких бортиков, через которые нужно перешагивать. Человек просто заходит в душ, моется и выходит, не рискуя поскользнуться или упасть. Это особенно важно для тех, кому трудно пользоваться обычной ванной.

Вывод

Трапы удобны и безопасны, но в России их использование в многоквартирных домах практически запрещено из-за риска протечек и отсутствия страховой ответственности. В частных домах такой вариант вполне возможен и становится всё более популярным.

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