Добавляю 3 ложки в воду — и духовка сверкает, даже старый нагар испарился без следа

Пищевая сода с моющим средством удаляет жирный налёт и копоть в духовке за 30 минут без химии. Решётки отмываются горячим раствором с таблеткой для посудомойки, а стекло чистится пастой из соды и перекиси водорода.

Со временем на стенках духовки появляется стойкий жирный налёт и копоть, которые трудно удалить обычной губкой. Агрессивная бытовая химия не всегда под рукой, а её резкий запах надолго остаётся в помещении. Существует проверенный способ вернуть духовке первозданную чистоту с помощью бюджетных средств, которые есть в каждом доме, пишет эксперт по домоводству Марина Жукова.

Паста для очистки стенок

Чтобы приготовить чистящий состав, смешивают 4 столовые ложки пищевой соды, 1 столовую ложку средства для мытья посуды и 1 столовую ложку воды. Все ингредиенты перемешивают до консистенции густой пасты. Средство наносят на стенки и дверцу духовки, оставляя на 30 минут. За это время сода размягчает застарелый жир, а моющее средство помогает ему раствориться. Остатки пасты удаляют влажной губкой.

Чистка решёток и финишная обработка

Боковые решётки снимают и заливают горячим раствором из 3 литров воды и 1 таблетки для посудомоечной машины. Через 10 минут нагар и жир размягчаются и легко смываются щёткой или губкой. Затем решётки ополаскивают под тёплой проточной водой.

После обработки стенок пастой их опрыскивают уксусом 9% из пульверизатора — это усиливает очищающий эффект и удаляет остатки соды. Затем стенки протирают влажной салфеткой и вытирают насухо.

Очистка стекла духовки

Для очистки стекла понадобится раствор: 3 столовые ложки порошка или 2 таблетки для посудомоечной машины, 1 столовая ложка нашатырного спирта на стакан кипятка. Состав перемешивают и выливают на стекло. Его не нужно высушивать — смесь оставляют «вариться» в духовке на 20 минут. Готовность проверяют палочкой: если налёт размягчился, его легко снять губкой.

Альтернативный способ для стекла — паста из соды и перекиси водорода. Её наносят на загрязнения на 30 минут, затем смывают и вытирают насухо.

Личный опыт автора

Попробовала чистить духовку пастой из соды и средства для посуды, и через полчаса я просто протёрла стенки влажной губкой — грязь отошла без усилий. Решётки я залила горячей водой с таблеткой для посудомойки, и через 10 минут они засияли. Стекло очистила пастой из соды и перекиси — результат превзошёл ожидания. Теперь чищу духовку только так — быстро, дёшево и без запаха химии.

Вывод

Пищевая сода с моющим средством удаляет жирный налёт и копоть без едкой химии за 30 минут. Уксус и перекись водорода усиливают эффект, а решётки и стекло отмываются с помощью подручных средств.

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