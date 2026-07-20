Двенадцать спасенных и двое пропавших: обычная прогулка по реке в Приозерске закончилась трагедией

Все случилось на реке Тихой.

Летний отдых на воде в Ленинградской области обернулся настоящим кошмаром. Группа туристов планировала спокойный маршрут, но оказалась во власти стихии.

Рассказываем, что известно о происшествии на данный момент.

Ловушка на выходе в озеро

Всё началось в Приозерске. Компания из 14 человек (среди которых было пятеро детей) отправилась в путь на небольших лодках по реке Тихой.

Это популярный маршрут: река там спокойная, а природа красивая.

Проблемы начались, когда лодки вышли из устья реки в открытую Ладогу. На озере поднялся резкий, порывистый ветер.

Маленькие суда моментально подхватило и начало уносить далеко от берега. Справиться с волнами своими силами люди не смогли.

Спасательная операция: 12 из 14

Сигнал о помощи поступил оперативно. Спасатели сработали быстро: им удалось найти и вытащить из воды 12 человек.

Самое главное — всех пятерых детей спасли, их жизням сейчас ничего не угрожает. Всех эвакуированных уже доставили на берег.

Однако судьба двоих взрослых до сих пор неизвестна. Поиски продолжаются, спасатели прочесывают акваторию, но время работает против них.

Коварство Ладоги: что нужно знать

Почему это произошло? Ладожское озеро — место крайне непредсказуемое. Профессионалы называют его «капризным». Вот несколько фактов, которые объясняют опасность:

«Злая» волна. На Ладоге волны короткие и частые. Они бьют в борт судна одна за другой, из-за чего маленькие лодки и байдарки переворачиваются за секунды.

На Ладоге волны короткие и частые. Они бьют в борт судна одна за другой, из-за чего маленькие лодки и байдарки переворачиваются за секунды. Ледяная вода. Даже в июле вода на глубине остается очень холодной. При падении за борт у человека быстро сводит мышцы, и начинается переохлаждение.

Даже в июле вода на глубине остается очень холодной. При падении за борт у человека быстро сводит мышцы, и начинается переохлаждение. Внезапные штормы. Ветер здесь может усилиться буквально за 15 минут. Если вы вышли на воду в штиль, это не значит, что через полчаса не начнется шторм.

Кто за это ответит?

Теперь за дело взялась транспортная прокуратура. Следователи будут выяснять:

Были ли у туристов спасательные жилеты? Проверяли ли организаторы прогноз погоды перед выходом? Имели ли право маломерные суда выходить в открытое озеро при таком ветре?

Это уже не первый случай

К сожалению, северная природа часто наказывает за беспечность. Совсем недавно похожая история случилась в Карелии — там перевернулось судно на воздушной подушке. Тогда тоже пострадали люди.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Карелию нужно ехать именно летом.