Добавляем 2 ложки в топку — и столетняя сажа мигом вылетает в трубу: теперь дымоход чище, чем новый

По словам автора блога «Мастер-ОК», этот метод не требует ни ершиков, ни агрессивной химии, а все необходимое всегда найдется на каждой кухне. Достаточно изменить подход к растопке.
Добавьте соль
Оказывается, соль крупного помола выступает как катализатор горения. При нагревании она повышает температуру в топке и одновременно разрыхляет структуру сажи на стенках. Это позволяет нагару отслаиваться и сгорать вместе с дымом, а не оседать плотным слоем.
Как правильно провести чистку
Загрузите в топку обычные дрова и разожгите огонь. Поверх горящих поленьев равномерно насыпьте 2-3 столовые ложки соли. Не мешайте дрова и дайте им полностью прогореть.
Вы заметите, что пламя станет ярче и горячее, а сажа начнет отходить от стенок уже в процессе горения. Если слой нагара был очень толстым, можно повторить процедуру в следующую растопку — это усилит результат.
Когда применять этот метод
Данный способ подходит не только для печей, но и для открытых каминов. Он абсолютно безопасен, в отличие от использования керосина или масла, которые могут вызвать возгорание. Чтобы поддерживать дымоход в идеальном состоянии, повторяйте чистку солью регулярно:
- Хотя бы 1 раз в месяц при активной эксплуатации.
- После каждого использования влажных или смолянистых дров.
- В начале и в конце отопительного сезона.
Вывод
Регулярно подсыпая соль в топку при каждой растопке, вы не только сэкономите на услугах трубочиста, но и сохраните тягу в печи на долгие годы, избежав риск возгорания от толстого слоя сажи.
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