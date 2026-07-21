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Добавляем 2 ложки в топку — и столетняя сажа мигом вылетает в трубу: теперь дымоход чище, чем новый

Опубликовано: 21 июля 2026 02:25
 Проверено редакцией
Добавляем 2 ложки в топку — и столетняя сажа мигом вылетает в трубу: теперь дымоход чище, чем новый
Добавляем 2 ложки в топку — и столетняя сажа мигом вылетает в трубу: теперь дымоход чище, чем новый
Городовой ру
Поддержание чистоты дымохода часто кажется сложной задачей, требующей вызова мастера или специальных инструментов. Однако существует простой и доступный способ, который помогает справиться с нагаром без лишних хлопот.

По словам автора блога «Мастер-ОК», этот метод не требует ни ершиков, ни агрессивной химии, а все необходимое всегда найдется на каждой кухне. Достаточно изменить подход к растопке.

Добавьте соль

Оказывается, соль крупного помола выступает как катализатор горения. При нагревании она повышает температуру в топке и одновременно разрыхляет структуру сажи на стенках. Это позволяет нагару отслаиваться и сгорать вместе с дымом, а не оседать плотным слоем.

Как правильно провести чистку

Загрузите в топку обычные дрова и разожгите огонь. Поверх горящих поленьев равномерно насыпьте 2-3 столовые ложки соли. Не мешайте дрова и дайте им полностью прогореть.

Вы заметите, что пламя станет ярче и горячее, а сажа начнет отходить от стенок уже в процессе горения. Если слой нагара был очень толстым, можно повторить процедуру в следующую растопку — это усилит результат.

Когда применять этот метод

Данный способ подходит не только для печей, но и для открытых каминов. Он абсолютно безопасен, в отличие от использования керосина или масла, которые могут вызвать возгорание. Чтобы поддерживать дымоход в идеальном состоянии, повторяйте чистку солью регулярно:

  • Хотя бы 1 раз в месяц при активной эксплуатации.
  • После каждого использования влажных или смолянистых дров.
  • В начале и в конце отопительного сезона.

Вывод

Регулярно подсыпая соль в топку при каждой растопке, вы не только сэкономите на услугах трубочиста, но и сохраните тягу в печи на долгие годы, избежав риск возгорания от толстого слоя сажи.

Ранее "Городовой" рассказывал, кому в ближайшее время придется платить за сараи и теплицы.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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