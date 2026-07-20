Ярость красно-белых и кураж Адамова: как одна минута перевернула финал Суперкубка

"Спартак" планирует отыграться в РПЛ.

Матч за Суперкубок России в Нижнем Новгороде превратился в настоящий триллер.

Казалось, что победа уже в кармане у «Спартака», но футбол в очередной раз доказал: расслабляться нельзя до самого свистка. «Зенит» в десятый раз забрал трофей, хотя всё висело на волоске.

Спасение на флажке

Основное время матча выдалось жарким. «Спартак» вышел вперед и уверенно держал оборону. Болельщики красно-белых уже готовились праздновать, но на 98-й минуте произошло невероятное.

«Зенит» пошел в последний штурм и сравнял счет — 1:1.

Такой удар по психике не прошел бесследно. Когда дело дошло до серии пенальти, игроки «Зенита» были на кураже, а москвичи выглядели опустошенными. В итоге — 4:2 в пользу петербуржцев.

«Спартак» негодует: «Мы были сильнее!»

В стане красно-белых после матча кипели эмоции.

Клуб официально заявил: результат несправедлив. По мнению представителей «Спартака», они полностью переигрывали соперника и заслуживали кубок больше.

Правда, в футболе не дают медали за «красивую игру». Москвичи решили не раскисать и пообещали превратить обиду в спортивную злость.

Теперь их главная цель — старт чемпионата (РПЛ), который скоро начнется.

Денис Адамов: герой с капитанской повязкой

Главным героем серии пенальти стал вратарь «Зенита» Денис Адамов. Он вытащил два тяжелейших удара.

После игры Денис признался, что спасительный гол на последних секундах очень помог — команда поймала «эмоциональную волну».

Интересный момент: в конце матча Адамов бегал спорить с судьей и даже получил желтую карточку. Оказалось, он делал это на правах капитана — к тому моменту повязка перешла именно к нему.

После матча вратарь не стал забирать всю славу себе, а скромно посвятил победу новым тренерам вратарей — Михаилу Кержакову и Юрию Окрошидзе, пишет Матч.

Что дальше?

Для «Зенита» это исторический момент — их десятый Суперкубок. Клуб подтвердил статус лидера российского футбола. Однако времени на пышные празднования нет.

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