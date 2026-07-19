Драма на последних секундах: безумная развязка матча «Зенит» — «Спартак»

Конец матча оказался очень напряженным.

Матчи «Зенита» и «Спартака» — это всегда больше, чем просто футбол. Это искры, нервы и бесконечные споры болельщиков.

На этот раз команды встретились в Нижнем Новгороде, чтобы разыграть Суперкубок России. Стадион был забит под завязку: 42 тысячи зрителей ждали шоу и получили его сполна.

Сценарий как в кино

«Спартак» начал бодро. Уже на 25-й минуте Кристофер Мартинс вывел москвичей вперед. Почти весь матч «красно-белые» удерживали это преимущество.

Болельщики уже готовились праздновать победу, но у судьбы были другие планы.

На восьмой добавленной минуте — когда до конца оставались секунды — «Зенит» получил право на пенальти.

К точке подошел Соболев и не промахнулся. 1:1 на табло, и игра перешла в серию 11-метровых.

Соболев: из любимцев в главные враги

Главным героем и одновременно антигероем вечера стал Александр Соболев. После забитого гола футболист эмоционально что-то показал в сторону трибун «Спартака». Это мгновенно взорвало обстановку.

Запасные игроки выскочили на поле, началась массовая потасовка. Судьям пришлось приложить немало усилий, чтобы просто доиграть матч.

В серии пенальти Соболев снова был точен, поставив финальную точку — 4:2 в пользу Петербурга.

Несмотря на поражение, «Спартак» всё еще впереди по общему количеству побед за всю историю противостояния. Команды провели между собой уже 175 матчей.

У «Спартака» — 69 побед.

У «Зенита» — 57 побед.

49 раз команды разошлись миром.

Итог прост: Петербург празднует очередной трофей, а Москва обсуждает бывшего форварда. Очевидно одно — это противостояние остается самым жарким в российском спорте.

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