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В туалете всегда свежо и чисто, даже без уборки — один копеечный трюк решает всё

Опубликовано: 19 июля 2026 17:37
 Проверено редакцией
В туалете всегда свежо и чисто, даже без уборки — один копеечный трюк решает всё
В туалете всегда свежо и чисто, даже без уборки — один копеечный трюк решает всё
Legion-Media
Эфирное масло на ватном диске за бачком унитаза освежает туалет несколько дней без уборки. Достаточно одной-двух капель мяты, лаванды или эвкалипта для мягкого и стойкого аромата.

Поддержание чистоты в санузле требует времени, которого часто не хватает. Запахи появляются быстрее всего именно в туалете, даже если визуально всё опрятно. Существует лёгкий трюк, который помогает сохранять ощущение свежести без ежедневной уборки — достаточно использовать ароматическую каплю в незаметном месте, пишет ИА SakhalinMedia.

Как работает метод

Достаточно пары капель эфирного масла — мяты, лимона, эвкалипта или лаванды — капнуть под ободок унитаза или прямо в сливной бачок. А можно ещё проще: нанести масло на ватный диск и положить его за бачком. Аромат распространяется мягко, но держится несколько дней, перебивая любые посторонние запахи. Создаётся ощущение, что туалет только что вымыли. Главное — выбрать стойкое масло и не переусердствовать: достаточно одной-двух капель.

Почему это работает

Эфирные масла обладают выраженными антибактериальными свойствами и стойким ароматом, который перебивает запахи, а не маскирует их. Нанесённые в скрытое место, они постепенно испаряются, создавая лёгкий, ненавязчивый фон. В отличие от освежителей воздуха с резкими синтетическими отдушками, этот способ не перегружает обоняние и не вызывает аллергии.

Личный опыт автора

Капнула немного масла лаванды на ватку и положила за бачок. Через несколько часов зайдя в туалет, я удивилась — запах стал мягким и свежим, хотя уборку я не делала уже два дня. Теперь всегда держу под рукой флакончик с маслом и обновляю аромат раз в несколько дней.

Вывод

Эфирное масло на ватном диске за бачком унитаза или под ободком поддерживает свежесть в санузле до нескольких дней. Простой и бюджетный способ заменяет освежители воздуха и не требует ежедневной уборки.

Ранее мы рассказывали, что положить в шкаф, чтобы пахли вещи.

Автор:
Евгения Сухова
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