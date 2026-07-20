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Тыквенный суп-пюре с чесноком: варится всего 30 минут – восторг семьи обеспечен

Опубликовано: 20 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Тыквенный суп-пюре с чесноком: варится всего 30 минут – восторг семьи обеспечен
Тыквенный суп-пюре с чесноком: варится всего 30 минут – восторг семьи обеспечен
Городовой ру
Нежный суп-пюре из тыквы

Тыквенный суп пользуется огромной популярностью в еврейских общинах. Он традиционно готовится как ашкеназскими, так и сефардскими евреями: ашкеназы отдают предпочтение более сладкому и нейтральному вкусу, тогда как сефарды предпочитают острый и соленый вариант.

Тыква, наряду с картофелем и томатами, была завезена в Европу из Нового Света марранами. Именно через них тыква распространилась в еврейских общинах Европы, а затем и по всему континенту.

Ингредиенты:

  • Тыква — 1 кг;
  • Лук репчатый — 1 шт;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Растительное масло — 2 ст. ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Вода — 1,5 стакана;
  • Зелень — по вкусу.

Инструкция по приготовлению:

Очистите лук и чеснок от шелухи. Измельчите их и обжарьте на растительном масле. Тыкву очистите от кожуры, семян и волокнистой части, затем нарежьте кубиками.

В кастрюле соедините тыкву с обжаренным луком и чесноком. Добавьте воду, посолите и варите в течение 30 минут.

Используя погружной блендер, измельчите содержимое до состояния пюре. Перед подачей украсьте суп свежей зеленью.

Ранее мы рассказали, как приготовить варенье из кабачков.

Автор:
Ксения Давыдова
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