"Жемчужина" Таиланда, о которой не знают россияне - райское место для отдыха: здесь чистые пляжи и низкие цены

Путешественница, автор канала “Саша Коновалова” побывала на одном из них, после чего поделилась своими впечатлениями. Блогер нашла место с чистым морем, красивой природой и низкими ценами. Речь идет о Ко Тао - острове, расположенном в Сиамском заливе.
Как добраться до острова
На остров не получится попасть с помощью самолета, поэтому понадобится паром. Ближайший аэропорт расположен на Самуи. Можно долететь до туда, после чего выбрать водный транспорт.
Пляжи
На территории острова можно найти разные пляжи - от уединенных до оживленных. Одним из самых популярных считается Сайри-Бич. Пляжи здесь являются чистыми и комфортными.
Цены
“Оказалось, что на Ко Тао очень даже приятные цены. Например, массаж на берегу моря тут стоит 300 бат за час, снорклинг-тур на целый день (5 локаций, обед и прокат оборудования включены) – 550 бат. Вдумайтесь: 1350 рублей с человека – и это в лучшем месте для снорклинга в Таиланде”, - сообщает источник.
Развлечения
Чаще всего этот остров выбирают для ленивого пляжного отдыха, поэтому развлечений тут не так уж и много. На Ко Тао иногда проводят вечеринки, но их нельзя назвать масштабными. Основное развлечение на острове - наблюдение за подводным миром. Ради этого сюда съезжаются со всего мира.
Если вы не умеете погружаться, то на территории острова есть школы дайвинга. Изучать подводный мир можно самостоятельно, с инструктором или целой группой. Здесь разрешается даже плавать с акулами, поэтому незабываемые впечатления точно гарантированы.
Личный опыт
Первый раз на Ко Тао я была три года назад. Остров понравился мне отсутствием туристов, так как обычно в Таиланде - это большая редкость. Здесь я смогла отдохнуть, поплавать с маской, с комфортом полежать на пляжах. Вернулась сюда уже через год. Поняла, что остров так и остался уединенным местом.
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