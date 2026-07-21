Циклон диктует свои правила: синоптик рассказал, когда в Петербурге закончатся ливни самого холодного дня недели

Петербург решил напомнить, кто здесь главный по дождям. Сегодня город оказался во власти мощного циклона. Он плотно закрыл небо тучами и перекрыл доступ солнечному теплу.
Результат предсказуем: на улице серо, сыро и совсем не по-летнему.
Вторник — пик холода
Если вы сегодня вышли из дома в футболке, скорее всего, вы уже пожалели. Этот вторник официально объявлен самым холодным днем недели, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
В самом Петербурге столбик термометра застыл на отметке +15…+17°. В области местами еще холоднее — до +13°.
Только на юге региона погода еще пытается держаться в районе +21°, но дожди добрались и туда.
Доставайте зонты и дождевики
Ливни сегодня будут идти с перерывами, но местами может «зарядить» по-взрослому. Ко всему этому добавился северо-восточный ветер.
Кстати, атмосферное давление падает. Если вы сегодня чувствуете сонливость или легкую головную боль — вините в этом циклон.
Есть ли надежда на тепло?
Хорошие новости: долго мерзнуть не придется. Уже в среду, 14 августа, станет чуть легче. Воздух прогреется до +18…+20°. Дожди никуда не уйдут, но они станут короткими и «быстрыми».
Сегодня лучше одеваться многослойно и обязательно брать с собой зонт. Прогулки по набережным лучше отложить до четверга — там из-за ветра будет особенно холодно.
Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптики предупредили петербуржцев о шторме.