Циклон диктует свои правила: синоптик рассказал, когда в Петербурге закончатся ливни самого холодного дня недели

Петербург снова «включил» осень.

Петербург решил напомнить, кто здесь главный по дождям. Сегодня город оказался во власти мощного циклона. Он плотно закрыл небо тучами и перекрыл доступ солнечному теплу.

Результат предсказуем: на улице серо, сыро и совсем не по-летнему.

Вторник — пик холода

Если вы сегодня вышли из дома в футболке, скорее всего, вы уже пожалели. Этот вторник официально объявлен самым холодным днем недели, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В самом Петербурге столбик термометра застыл на отметке +15…+17°. В области местами еще холоднее — до +13°.

Только на юге региона погода еще пытается держаться в районе +21°, но дожди добрались и туда.

Доставайте зонты и дождевики

Ливни сегодня будут идти с перерывами, но местами может «зарядить» по-взрослому. Ко всему этому добавился северо-восточный ветер.

Кстати, атмосферное давление падает. Если вы сегодня чувствуете сонливость или легкую головную боль — вините в этом циклон.

Есть ли надежда на тепло?

Хорошие новости: долго мерзнуть не придется. Уже в среду, 14 августа, станет чуть легче. Воздух прогреется до +18…+20°. Дожди никуда не уйдут, но они станут короткими и «быстрыми».

Сегодня лучше одеваться многослойно и обязательно брать с собой зонт. Прогулки по набережным лучше отложить до четверга — там из-за ветра будет особенно холодно.

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптики предупредили петербуржцев о шторме.