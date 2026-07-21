От 1-й Советской до пляжей Репино: как не оставить на газоне 5 000 рублей

Штраф за неправильную парковку можно получить внушительный.

Лето в Петербурге — это не только белые ночи, но и вечная битва за парковочное место. Многим кажется, что припарковаться «одним колесом» на газоне — не беда.

Но у ГАТИ на этот счёт другое мнение. Контроль усиливают, а «писем счастья» становится всё больше.

Где теперь нужно быть осторожнее?

В Центральном районе список «запретных зон» пополнился тремя адресами. Теперь автоматические камеры постоянно дежурят здесь:

Сквер напротив дома 51 на Шпалерной улице.

Дворы на набережной Обводного канала, 13.

Сквер на 1-й Советской улице (его только что привели в порядок, и портить обновку не дадут).

Раньше здесь могли просто погрозить пальцем, теперь штраф прилетит автоматически.

Цена вопроса: сколько стоит постоять на траве?

Штрафы в Петербурге за газон кусаются. Для обычного водителя сумма составит от 3 000 до 5 000 рублей.

Если же машина оформлена на компанию (каршеринг или рабочий фургон), то сумма взлетает до 150 000 рублей.

Инспекторам даже не нужно выходить из машины. По городу ездят специальные автомобили с комплексами фиксации. Они дважды фотографируют машину с интервалом в несколько минут.

Это доказывает, что вы не просто остановились высадить пассажира, а именно припарковались.

«Доброжелатели» не спят

Помните: пожаловаться на автохама теперь может любой прохожий. На сайте ГАТИ есть удобный сервис. Достаточно сделать фото и отправить заявку.

Инспекторы обязаны проверить сигнал. Так что, если вы перегородили тропинку в сквере, штраф может прийти благодаря бдительному соседу.

Курортный район бьет рекорды

Прошедшие жаркие выходные стали «золотыми» для городского бюджета. Уставшие от зноя петербуржцы массово поехали к заливу и бросали машины где придется.

Итог печальный: более 500 нарушений за два дня. Больше всего штрафов собрали в Комарово, Репино и Зеленогорске.

Сосновые леса и дюны — это красиво, но заезжать в них на авто запрещено законом.

Есть ли спасение от штрафов?

Инспекторы честно признают: лучший способ защитить газон — это не штрафы, а заборы. Например, на Новгородской улице установили бетонные полусферы, а на Бакунина поставили шлагбаум.

Важный нюанс: даже если под колесами сейчас голая земля или грязь, по документам это всё равно может быть газон. Оправдание «там всё равно травы нет» в суде не сработает.

Если участок внесен в реестр зеленых насаждений — платить придется.

Совет: лучше пройти лишние 500 метров от разрешенной стоянки, чем отдать 5 тысяч за сомнительное удобство. Природа целее, и кошелек полнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что изменилось с парковкой с 5 июля и за что теперь можно получить штраф.