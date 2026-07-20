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Самый холодный вторник лета: синоптики предупредили петербуржцев о шторме

Опубликовано: 20 июля 2026 17:19
 Проверено редакцией
Самый холодный вторник лета: синоптики предупредили петербуржцев о шторме
Самый холодный вторник лета: синоптики предупредили петербуржцев о шторме
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look
Температура опуститься до 14 градусов тепла. 

Синоптики предупреждают: во вторник, 21 июля, город накроют сильные и долгие дожди. Лить будет почти весь день, так что без зонта или хорошего дождевика на улицу лучше не соваться.

Ветер и «желтый» уровень опасности

К дождю добавится неприятный бонус — резкий северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По шкале Бофорта это крепкий ветер, который может ломать тонкие ветки деревьев. В таких случаях в городе обычно объявляют «желтый» уровень погодной опасности.

Будьте готовы к тому, что прогулка вдоль Невы или Финского залива превратится в испытание.

Резкое похолодание

Виновник непогоды — активный циклон, который прилетел к нам со стороны Калининграда. Из-за него температура в Петербурге упадет до +14…+16 градусов.

Вторник станет самым холодным днем недели. Для сравнения: на юге области будет чуть теплее, до +20, но Петербургу в этот раз не повезло. Куртки и ветровки придется достать из шкафов как минимум до выходных.

Как не попасть в беду

МЧС уже разослало предупреждения. Советы простые, но важные:

  • Пешеходам: обходите стороной старые деревья, рекламные щиты и шаткие заборы. Если есть возможность — переждите ливень в помещении.
  • Водителям: не паркуйте машины под деревьями и рекламными конструкциями. На дорогах будет скользко, а видимость упадет, поэтому держите дистанцию и не гоните.

Что делать, если что-то случилось

Если вы увидели упавшее дерево, оборванный провод или попали в беду, звоните спасателям. Номера простые: 101 или 112.

Потерпите, такая «осень посреди июля» продлится несколько дней. Ближе к выходным циклон должен уйти, и в город вернется привычное тепло.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге вновь потеплеет.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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