Бензин в багажнике: правила выбора тары, объема и крепления, о которых умалчивают

Как возить топливо и не нарваться на штраф

Лето — пора дач, рыбалки и долгих поездок, а значит, в багажнике снова появляются канистры с бензином. Кажется, что это обычное дело: ну взял запас, чтобы техника не заглохла. Но для инспектора ДПС такой «склад» — повод для протокола.

Лимит объёма: где граница дозволенного

Государство не просто так регулирует перевозку топлива: машина с горючим — объект повышенной опасности. По правилам, частник может везти не больше 240 литров суммарно.

При этом каждая отдельная ёмкость не должна быть больше 60 литров. Важно: инспектор смотрит на номинальный объём тары, а не на то, сколько реально залито. Четыре канистры по 50 литров — уже нарушение, даже если в них по 30.

В чём возить: требования к таре

Не всякая ёмкость годится для бензина. Юрист Иван Соловьёв подчёркивает: допустимы только:

металлические (стальные, алюминиевые) канистры;

специальные пластиковые с антистатической маркировкой;

тара с плотно завинчивающейся крышкой и резиновой прокладкой.

Обычные бутылки из‑под воды, бидоны и самодельные баки категорически не подходят: риск возгорания из‑за статики слишком велик.

Как избежать проблем: простые советы

Чтобы не давать повода для проверки, придерживайтесь базовых правил:

оставляйте в канистре около 10 % свободного пространства — бензин расширяется в жару;

надёжно фиксируйте ёмкости стяжными ремнями или такелажной сеткой;

не используйте повреждённую или нештатную тару.

Это не бюрократия ради бюрократии, а элементарная безопасность.

Чем грозит нарушение

За перевозку топлива с нарушениями грозит штраф 2000–2500 рублей и/или лишение прав на 4–6 месяцев. Причём инспектор может выписать сразу несколько нарушений: за превышение объёма, неподходящую тару, ненадёжное крепление.

Если есть подозрение на коммерцию (продажа топлива), дело может дойти до уголовной ответственности: бензин — подакцизный товар, торговать им без разрешения нельзя.

Вывод

Перевозка топлива — не бытовая мелочь, а вопрос безопасности и строгого соблюдения норм. Лучше заранее проверить тару и объёмы, чем потом разбираться с протоколом и судом. Спокойная поездка начинается с порядка в багажнике.

Мнение россиян

«Думал, канистра как канистра, а оказалось — целый свод правил». «Лучше один раз купить нормальные канистры, чем каждый раз бояться проверки». «Теперь всегда оставляю место в таре и креплю ремнями — спокойнее».

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