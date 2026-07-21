Бензин в багажнике: правила выбора тары, объема и крепления, о которых умалчивают

Лето — пора дач, рыбалки и долгих поездок, а значит, в багажнике снова появляются канистры с бензином. Кажется, что это обычное дело: ну взял запас, чтобы техника не заглохла. Но для инспектора ДПС такой «склад» — повод для протокола.
Лимит объёма: где граница дозволенного
Государство не просто так регулирует перевозку топлива: машина с горючим — объект повышенной опасности. По правилам, частник может везти не больше 240 литров суммарно.
При этом каждая отдельная ёмкость не должна быть больше 60 литров. Важно: инспектор смотрит на номинальный объём тары, а не на то, сколько реально залито. Четыре канистры по 50 литров — уже нарушение, даже если в них по 30.
В чём возить: требования к таре
Не всякая ёмкость годится для бензина. Юрист Иван Соловьёв подчёркивает: допустимы только:
- металлические (стальные, алюминиевые) канистры;
- специальные пластиковые с антистатической маркировкой;
- тара с плотно завинчивающейся крышкой и резиновой прокладкой.
Обычные бутылки из‑под воды, бидоны и самодельные баки категорически не подходят: риск возгорания из‑за статики слишком велик.
Как избежать проблем: простые советы
Чтобы не давать повода для проверки, придерживайтесь базовых правил:
- оставляйте в канистре около 10 % свободного пространства — бензин расширяется в жару;
- надёжно фиксируйте ёмкости стяжными ремнями или такелажной сеткой;
- не используйте повреждённую или нештатную тару.
Это не бюрократия ради бюрократии, а элементарная безопасность.
Чем грозит нарушение
За перевозку топлива с нарушениями грозит штраф 2000–2500 рублей и/или лишение прав на 4–6 месяцев. Причём инспектор может выписать сразу несколько нарушений: за превышение объёма, неподходящую тару, ненадёжное крепление.
Если есть подозрение на коммерцию (продажа топлива), дело может дойти до уголовной ответственности: бензин — подакцизный товар, торговать им без разрешения нельзя.
Вывод
Перевозка топлива — не бытовая мелочь, а вопрос безопасности и строгого соблюдения норм. Лучше заранее проверить тару и объёмы, чем потом разбираться с протоколом и судом. Спокойная поездка начинается с порядка в багажнике.
Мнение россиян
«Думал, канистра как канистра, а оказалось — целый свод правил».
«Лучше один раз купить нормальные канистры, чем каждый раз бояться проверки».
«Теперь всегда оставляю место в таре и креплю ремнями — спокойнее».
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