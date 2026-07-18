Почему в СССР розетки ставили на уровне пояса, а теперь у пола — экономия проводов, безопасность детей и новые стандарты

Куда пропали высокие розетки

Розетка — привычная деталь интерьера, о которой мы почти не думаем, пока она на месте и работает. Но расположение этой мелочи сильно влияет на удобство жизни и даже на внешний вид комнаты.

Почему в СССР розетки были выше

В эпоху массового строительства действовал строгий расчёт: проводка чаще шла под потолком, и тянуть провода вниз значило тратить лишние метры кабеля — а экономия ресурсов тогда была делом государственным.

К тому же высокая розетка считалась безопаснее для детей: дотянуться до неё было сложнее, а специальных заглушек в продаже почти не было. Плюс это было просто удобно: приборы подключали на уровне стола, не приходилось наклоняться, а короткие шнуры служили дольше.

Современный подход: розетки внизу

Сейчас стандарты заметно сместились. Среди главных причин такого решения:

экономия на длине проводки при нижней разводке — провода идут по низу, и розетки логично ставить рядом;

эстетика — розетка у плинтуса почти не бросается в глаза и не портит вид стены;

соответствие низкой мебели — современные гарнитуры стоят почти вплотную к полу, и нижний доступ к розеткам оказывается практичнее;

безопасность нового типа — вместо высоты используют розетки с защитными шторками, которые не дают вставить посторонний предмет.

Что учитывать при ремонте

Не стоит слепо следовать моде: удобство всегда индивидуально. В одних зонах (например, у рабочей поверхности кухни) розетки на средней высоте по-прежнему выручают, а в гостиной у плинтуса они действительно незаметнее. Гибкий подход помогает совместить и комфорт, и стиль. Об этом сообщает "Блог системного администратора" (18+).

Личный опыт автора

Когда я делала ремонт в квартире, сначала хотела всё сделать «по современным стандартам» и поставить розетки только у плинтуса. Но на кухне быстро поняла, что для чайника и блендера удобнее высота примерно 90–110 см — так не приходится тянуться и провода не свисают до пола. В итоге сделала смешанную схему: в жилых комнатах — внизу, на кухне и в прихожей — на средней высоте. Получилось и удобно, и аккуратно.

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