Перестала варить кукурузу как все — теперь она сочная и сладкая, а не резиновая, проверенный рецепт

Новости по теме

Замиокулькас дуреет с этой подкормки: 1 таблетка в воду — и листья крупные, блестящие, хоть на конкурс красоты

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2,5 гр. на 500 мл воды – и замиокулькас мощнее баобаба: стебли крепкие, а листья зеленее изумрудов – лайфхак

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2 шт. в воду – и под замиокулькас: мощные ветки лезут как по расписанию, глянцевые листья – зеленее травы – что даю в апреле

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При появлении молодых листьев смородине - обязательно: 3 компонента в воду - и никаких вредителей и болезней весь год

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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