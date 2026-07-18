Городовой / Полезное / Перестала варить кукурузу как все — теперь она сочная и сладкая, а не резиновая, проверенный рецепт
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Очередь за гамаком и прогулки по дюнам: как устроить идеальный выходной у Финского залива Новости Петербурга
Почему в СССР розетки ставили на уровне пояса, а теперь у пола — экономия проводов, безопасность детей и новые стандарты Новости Петербурга
ИИ в наушнике, умные очки и 914 «гениев»: как Петербург сдавал ЕГЭ в этом году Новости Петербурга
«Вонючка» для огурцов и кальций для «дамских пальчиков»: как спасти урожай от гнилых носиков Новости Петербурга
Фридрих Ницше назвал главную проблему одиночества: от его слов и прозорливости – мурашки по коже Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Перестала варить кукурузу как все — теперь она сочная и сладкая, а не резиновая, проверенный рецепт

Опубликовано: 18 июля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Перестала варить кукурузу как все — теперь она сочная и сладкая, а не резиновая, проверенный рецепт
Перестала варить кукурузу как все — теперь она сочная и сладкая, а не резиновая, проверенный рецепт
Legion-Media
Сахар в воде усиливает сладость кукурузы, а листья сохраняют сочность и аромат. Главное — не солить при варке, чтобы зёрна не стали жёсткими.

Кукуруза кажется простым блюдом, но у многих она получается жёсткой, сухой или безвкусной. Всё потому, что у этого продукта есть свои тонкости, как у картошки. Однажды на рынке автор встретила бабушку, которая продавала ароматную кукурузу прямо из ведра — расспросив, узнала её главный секрет. С тех пор этот способ стал любимым, пишет автор блога "Карамелька".

Что понадобится

Початки кукурузы (лучше молочной спелости), вода, 1 столовая ложка сахара, кукурузные листья и «волоски», если они сохранились.

Как варить:

  1. Выбирают молодую кукурузу со светло-жёлтыми мягкими зёрнами. Ярко-жёлтая плотная кукуруза потребует более долгой варки, но вкус уже будет другим.
  2. Листья не выбрасывают — их укладывают на дно кастрюли, создавая ароматную подушку.
  3. Сверху аккуратно помещают початки и закрывают ещё одним слоем листьев — кукуруза варится «в домике», не теряя сочности.
  4. Заливают водой так, чтобы она только покрывала початки, и добавляют сахар — он усиливает естественную сладость.
  5. Соль в воду не кладут, иначе зёрна станут жёсткими; солят готовую кукурузу при подаче.
  6. Варят 20–25 минут под крышкой, затем оставляют настаиваться ещё на 5–10 минут для мягкости.

Личный опыт автора

Впервые попробовала этот способ, и кукуруза получилась такой сладкой и сочной, что семья съела её за пять минут. Теперь я варю только так, и каждый раз вспоминаю свою бабушку, именно она передала мне не просто рецепт, а целое кулинарное открытие. И было это ещё в моём детстве.

Вывод

Сахар в воде усиливает сладость, а листья сохраняют аромат и сочность. Соль добавляют только в готовое блюдо, чтобы зёрна не стали жёсткими.

Ранее мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие помидоры на зиму.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью