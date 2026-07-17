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Закрываю сладкие помидоры на зиму — рассол выпивают быстрее, чем сами плоды съедаются

Опубликовано: 17 июля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Закрываю сладкие помидоры на зиму — рассол выпивают быстрее, чем сами плоды съедаются
Закрываю сладкие помидоры на зиму — рассол выпивают быстрее, чем сами плоды съедаются
Legion-Media
Маринованные "Сладунчики" с уксусом и консервированные с лимонной кислотой — оба варианта хороши. Главное — плотно укладывать помидоры и хорошо их прогревать перед закаткой.

В разгар сезона, когда заготовки уже утомляют, а овощи всё не кончаются, выручает простой рецепт вкусных помидоров. Минимум ингредиентов, никаких пряностей, чеснока и зелени — только помидоры и маринад. Рецепт получил ласковое название "Сладунчики" и давно стал фаворитом для многих. Два варианта приготовления позволяют выбрать по вкусу: с уксусом или с лимонной кислотой, пишет кулинарный блогер Наталья Калнина.

Два варианта маринада

На 1 л воды: соль — 1 ст.л. , сахар — 4 ст.л. (все ингредиенты с горкой). Для маринованных добавляют 3–4 ст.л. уксуса, для консервированных — 1 ч.л.лимонной кислоты. Оба варианта дают сладковатый, гармоничный вкус без резких нот.

Как готовить просто и быстро:

  1. Помидоры моют, банки и крышки стерилизуют.
  2. В подготовленные банки укладываю плоды, заливают крутым кипятком, прикрывают крышками и укутывают полотенцем — оставляю на 20–25 минут.
  3. Слитую воду замеряют, чтобы точно рассчитать соль и сахар.
  4. После закипания маринада добавляют уксус или лимонную кислоту.
  5. Заливают кипящим рассолом и закатывают.
  6. Банки не переворачивают и не укутывают — просто накрываю салфеткой.

Хранится отлично даже в квартирном шкафу.

Личный опыт автора

Первую банку я сделала из любопытства — без укропа и чеснока, казалось, будет пресно. Но зимой семья съела её за вечер, и муж назвал помидоры "сладунчиками". Теперь закрываю минимум два десятка банок за сезон, ни одна не взрывается, а гости всегда просят рецепт.

Вывод

Рецепт хорош своей простотой и надёжностью: без стерилизации, долгой возни и сложных ингредиентов. Помидоры получаются сладкими, плотными и хранятся даже при комнатной температуре.

Ранее мы рассказывали, как приготовить вкусный булгур с тушёнкой.

Автор:
Евгения Сухова
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