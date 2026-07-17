«Скворец» вместо обычной электрички: петербуржцы выбрали имя для отечественного поезда

У РЖД есть давняя традиция — называть скоростные поезда именами птиц. У нас уже летают «Сапсаны», «Ласточки» и даже импортозамещенный «Финист».
Теперь к этой стае присоединились еще два пернатых: «Скворец» и «Зарянка». Имена для них выбирали не чиновники, а сами пассажиры, сообщает РЖД.
«Скворец» — новый хозяин пригорода
Самое популярное название получил электропоезд серий ЭП2Д и ЭП2ДМ. За вариант «Скворец» проголосовала треть участников опроса (почти 34%).
Это имя обошло таких конкурентов, как «Грач» и «Королёк».
Эти поезда — «рабочие лошадки» современного пригорода. Они уже возят людей в Петербурге (особенно на маршруте до Сестрорецка), в Центральной России, на Урале и в Сибири.
В Питере новый состав на Сестрорецком направлении запустили совсем недавно, и горожане активно включились в голосование за его имя.
«Зарянка» улетает на Дальний Восток
Для поездов серии ЭП3Д выбрали более нежное имя — «Зарянка». За него отдали 32,5% голосов.
Эти электрички работают на переменном токе, поэтому их чаще можно встретить в Поволжье и на Дальнем Востоке. Теперь жители этих краев будут ездить не просто на «электричке», а на «Зарянке».
Почему это не просто старая электричка?
Если вы давно не ездили на пригородных поездах, новые модели вас удивят. Это не те шумные вагоны с деревянными лавками из прошлого века.
Почему именно птицы?
РЖД придерживается «птичьей» концепции уже много лет. Это символизирует скорость и легкость передвижения.
Кстати, модель ЭП2ДМ (тот самый «Скворец») — это полностью отечественная разработка. Почти все детали в ней сделаны в России, от электроники до обивки кресел.
Ранее «Городовой» рассказывал, что тоннель под путями Московского вокзала соединит два района к 2048 году.