Без велодорожек, но с выходом к ВСМ: тоннель под путями Московского вокзала соединит два района к 2048 году

Район вокруг Московского вокзала давно напоминает «тупик». Железнодорожные пути разрезают город, и, чтобы попасть с Лиговского проспекта на Кременчугскую улицу, приходится делать огромный крюк.
Власти города и застройщики решили это исправить, но запастись терпением придется на десятилетия.
Дорога через 20 лет
Главная новость — под путями вокзала построят тоннель. Он соединит Товарный переулок с улицей Черняховского. Это будет настоящий прорыв для логистики центра.
Но есть нюанс: в документах Смольного указаны сроки — 2039–2048 годы, пишет "ДП" со ссылкой на документацию к проекту планировки Товарного переулка.
Зачем это нужно? Всё дело в будущей Высокоскоростной магистрали (ВСМ). К 2028 году между Москвой и Петербургом запустят поезда, которые будут долетать за 2 часа 15 минут.
Рядом с вокзалом построят огромный терминал, и тоннель станет частью его инфраструктуры.
Что сделают в первую очередь?
Пока тоннель остается в далеких планах, район начнут приводить в порядок. За проект взялся застройщик RBI (они строят неподалеку жилой комплекс).
Вот что изменится в ближайшее время:
- Новая дорога: Сделают боковой проезд Товарного переулка (от Кременчугской до Военной улицы).
- Полосы и тротуары: Дорогу расширят до 2–3 полос, а тротуары сделают шириной в три метра, чтобы было удобно ходить.
- Продление переулков: Чернорецкий переулок планируют «протянуть» до Миргородской улицы.
Высота домов будет умеренной для центра: в основном до 28 метров (это примерно 9 этажей), но отдельные башенки и шпили могут достигать 44 метров.
Исторических зданий на самом участке нет, так что сносить ничего ценного не придется. Рядом находится Боткинская больница, но её корпуса обещают не трогать — это объект культурного наследия.
Транспорт и велосипеды
Для тех, кто пользуется автобусами, на углу Кременчугской и Товарного сделают новую остановку.
А вот велосипедистам не повезло. Выделенных дорожек в этом проекте не будет — для них просто не нашли места.
Велосипедистам придется либо лавировать между пешеходами на тротуаре, либо ехать в общем потоке с машинами по ПДД.
Ранее «Городовой» рассказывал, зачем на Лиговском проспекте строят метро «навырост».