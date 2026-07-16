Россиянки купили сережки по QR-коду в Таиланде - теперь их ищет полиция: как не допустить ошибку

Почему в Таиланде не стоит оплачивать покупки по QR-коду

Шопинг на отдыхе - самое приятное время, но именно в эти моменты не стоит расслабляться. Особенно это касается Таиланда. Представьте ситуацию, что вы пришли в ювелирный магазин за серьгами или кольцом, оплатили покупку по QR-коду и пошли по своим делам. Но чуть позже вас объявили в розыск за кражу. Как такое возможно?

Реальная история

Две россиянки, отдыхающие в Паттайе, приобрели украшения по QR-коду. Они увидели, что платеж подтвержден, после чего ушли. Но деньги не поступили на счет магазина из-за технического сбоя. Когда продавец это обнаружил, то он просто позвонил в полицию и обвинил женщин в мошенничестве, сообщает канал "Модный завет".

На данный момент россиянок разыскивает полиция, из-за чего они не смогут улететь из страны. Даже если деньги все-таки дойдут до счета продавца, то дело о краже не смогут закрыть так быстро. Таиланд жестко относится к кражам, поэтому и наказывает за это по полной.

Что делать, чтобы не оказаться в такой ситуации

Проверяйте историю операций на карте, не расслабляйтесь при слове “успешно”.

Берите бумажный чек, сохраняйте его до отъезда из страны.

Если есть возможность, то откажитесь от покупки по QR-коду.

Активно пользуйтесь наличными деньгами.

Не уходите сразу из магазина, если все-таки произвели оплату по QR-коду.

Опыт автора

Когда я нахожусь за границей, то стараюсь расплачиваться только наличными деньгами или банковской картой. Никаких QR-кодов быть не должно, даже если вы привыкли использовать этот способ в России.

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