Шлагбаум на замке, проезд по тарифу: как в Ленобласти будут ломать схемы «коттеджного рабства»

Эта проблема затрагивает интересы тысяч жителей Ленобласти.

Представьте: вы купили землю, построили дом своей мечты и переехали. Но однажды путь вам преграждает шлагбаум.

Незнакомый человек заявляет: «Эта дорога — моя частная собственность. Хочешь проехать к себе домой? Плати».

Это не сценарий фильма про лихие 90-е. Это реальность, которую в народе прозвали «коттеджным рабством».

В Ленинградской области эта проблема достигла такого масштаба, что за неё взялись на уровне губернатора.

Ловушка для новоселов

Схема простая и обидная. Застройщик продает участки под жилье, но оставляет дороги и электросети за собой. Когда люди обживаются, владелец земли под дорогами начинает диктовать свои условия.

Он может выставить огромный счет за «обслуживание», запретить проезд грузовикам со стройматериалами или мешать прокладке газа.

В итоге человек владеет домом, но не распоряжается своей жизнью. Это абсурд, который нужно прекращать.

В чем корень беды?

Сейчас в законах есть огромная дыра. Коттеджные поселки часто не имеют официального статуса. Это не деревня и не садоводство (СНТ), где правила более-менее понятны.

В таких поселках дороги — это просто «частные земельные участки».

Суды и прокуратура завалены жалобами. Но они решают проблемы точечно. Пока один житель судится за право проезда, другой оказывается в такой же ловушке в соседнем районе.

План спасения: всё общее

Главная идея властей Ленобласти — принять новый федеральный закон. Суть проста: дороги и сети в поселках должны автоматически принадлежать всем жителям, а не одному «дяде».

Это называется общая долевая собственность. Если вы купили дом в поселке, вы автоматически становитесь совладельцем дорог и детских площадок. Проезд для вас должен быть свободным и бесплатным по умолчанию.

Почему это важно сейчас?

Проблема касается тысяч людей. Ленинградская область активно застраивается, и каждый год в такие ловушки попадают новые семьи.

Верховный суд России уже не раз вставал на сторону жителей, подчеркивая: доступ к жилью — это базовое право человека. Но разовых решений судов мало.

Нужен закон, который защитит людей еще на этапе покупки участка.

Губернатор Ленобласти уже готовит этот законопроект для Госдумы. Цель одна — сделать так, чтобы покупка дома за городом приносила радость, а не бесконечную войну за право просто доехать до своего крыльца.

Ранее «Городовой» рассказывал, что чиновникам Ленобласти ограничили лимит бензина и запретили пустые разъезды.