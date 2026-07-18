Отсутствие бензина — не беда, а вот приметы... Почему надо обходить авто трижды и как от прокола помогает гвоздь

Обмыв новой машины, семёрки на номерах и обход перед поездкой — главные автомобильные приметы водителей. Иконки и обереги в салоне защищают от аварий, а гвоздь от проколотой шины хранят как талисман.

В мире существует множество примет, связанных с автомобилями. Некоторые водители относятся к ним скептически, другие — строго соблюдают ритуалы, считая, что это помогает избежать проблем на дороге. У большинства сложился свой набор суеверий — от обязательного «обмыва» новой машины до хранения проколотого гвоздя для защиты колёс, пишет "Сочи Авто Ремонт".

Приметы при покупке и владении

Одно из самых распространённых поверий гласит: новую машину и водительские права нужно обязательно «обмыть», иначе удачи не будет. Также суеверные автовладельцы избегают фотографировать автомобиль сразу после покупки — считается, что это может накликать беду.

Особое внимание уделяют государственным номерам: чем больше семёрок в комбинации, тем удачливее автомобиль. При покупке поддержанной машины обращают внимание на благосостояние предыдущего владельца — если он был бедным, то финансовые проблемы могут перейти к новому хозяину.

Ритуалы перед поездкой и дорожная магия

Некоторые водители перед тем как сесть за руль, трижды обходят машину. Другие хранят в салоне «счастливый» гвоздь, которым когда-то прокололи колесо — считается, что это защищает шины от новых повреждений.

Многие вешают в автомобиль иконки, обереги и амулеты, веря, что они защищают от аварий и порчи. Почти все суеверные водители уверены: автомобиль сам подаёт знаки, нужно лишь научиться их понимать.

Приметы, предупреждающие об опасности

Если перед дорогой не могут найтись ключи, спустило колесо или у женщины-водителя сломался каблук — это считается плохим знаком. Некоторые водители придерживаются правила: если заметил пять тревожных знаков, стоит сменить маршрут, а если семь — лучше вовсе отказаться от поездки. Мелкий дождь в начале пути, напротив, сулит удачу, а упавшие ключи — предвещают неприятности.

Почему люди верят в автомобильные приметы

Дорога — зона повышенной опасности, где человек не всегда может контролировать ситуацию. Суеверия дают иллюзию контроля и снижают тревожность. Ритуалы помогают настроиться, собраться и почувствовать уверенность за рулём.

Вывод

Автомобильные суеверия — часть дорожной культуры, которая помогает водителям справляться с тревогой и чувствовать контроль над ситуацией. Верить в них или нет — личный выбор каждого.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя отдавать лишние овощи с огорода.