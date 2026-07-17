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Какие цены в супермаркетах Италии - россиянка сходила в магазин и проверила: с РФ даже сравнивать не стоит

Опубликовано: 17 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Какие цены в супермаркетах Италии - россиянка сходила в магазин и проверила: с РФ даже сравнивать не стоит
Какие цены в супермаркетах Италии - россиянка сходила в магазин и проверила: с РФ даже сравнивать не стоит
Legion-Media
Названы цены на продукты в Италии

Считается, что в Европе очень дорого стоят продукты, если сравнивать с Россией. Автор дзен-канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” зашла в супермаркет в Венеции, после чего смогла сделать выводы. Она изучила самые популярные продукты для каждого человека.

Мясо

Эта продукция действительно стоит дорого, ведь за 1 кг мякоти свинины придется отдать 1000 рублей. Нарезанное мясо для отбивных может обойтись в 2200 рублей за 1 кг. Фарш из свинины стоит 1400 рублей. Небольшая подложка обойдется в 500 рублей. Стоимость целой курицы - 415 рублей за 1 кг.

Рыба и морепродукты

Стейки и разделанное филе красной рыбы обойдется в 1350 рублей за 1 кг. Очищенные королевские креветки стоят 2100 рублей. Дорадо обойдется всего в 450 рублей за тушку в 500 г. Можно увидеть, что рыба здесь стоит дешевле.

Овощи

Местные помидоры считаются очень вкусными, ведь они схожи с садовыми. 1 кг крупных томатов обойдется в 336 рублей. Помидоры на ветке выходят чуть дешевле - 295 рублей за 1 кг. Огурцы стоят 210 рублей. Красный перец - 295 рублей. Отборный картофель обойдется в 140 рублей.

Яйца и молочная продукция

Куриные яйца стоят в Милане примерно 230 рублей за 10 штук. Цена молока - 80-130 рублей. Сливочное масло обойдется в 250 рублей,.

Вывод

Мясная продукция в Италии стоит дорого, но остальные цены на продукты являются вполне приемлемыми. Стоит отметить, что значительная часть зарплат итальянцев уходит на жилье и налоги.

Ранее портал "Городовой" рассказал, к каким вещам не получится привыкнуть в Финляндии.

Автор:
Полина Аксенова
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