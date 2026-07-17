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От укуса комара до «бубона» размером с орех: как не подхватить туляремию на дачах под Петербургом

Опубликовано: 17 июля 2026 23:09
 Проверено редакцией
От укуса комара до «бубона» размером с орех: как не подхватить туляремию на дачах под Петербургом
От укуса комара до «бубона» размером с орех: как не подхватить туляремию на дачах под Петербургом
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Туляремия коварна тем, что подхватить ее можно самыми разными путями. 

Лето в Петербурге и Ленобласти — это не только дачи и шашлыки, но и риск подхватить неприятную инфекцию.

Роспотребнадзор предупреждает: в нашем регионе активизировались очаги туляремии. Болезнь эта серьезная, и её часто называют «малой чумой».

Почему это опасно?

Туляремия — очень «живучая» бактерия. Главная проблема в том, что заразиться ею можно десятком разных способов. Она не передается от человека к человеку, но природа вокруг буквально кишит ею.

Как можно заразиться?

  1. Укусы насекомых. Это самый частый путь. Вас может укусить обычный комар, клещ или слепень, который до этого сидел на больном грызуне.
  2. Грызуны. Мыши, крысы и зайцы — главные носители. Вирус попадает на кожу при контакте с ними или через их выделения.
  3. Вода и еда. Если помыть яблоки в дачном пруду или попить из непроверенного родника, можно легко подхватить инфекцию.
  4. Пыль. Даже вдыхая пыль при уборке сарая или перекладывании сена, где бегали мыши, можно заразиться.

Как понять, что заболел?

Болезнь накрывает внезапно. Только что всё было хорошо, и вдруг:

  • Температура подскакивает до 39–40 градусов.
  • Начинается сильный озноб и дикая головная боль.
  • Ломит всё тело, появляется слабость.

Главная примета: воспаляются лимфоузлы (на шее, в подмышках или в паху). Они увеличиваются до размеров грецкого ореха. В народе их называют «бубонами». Они очень болят, а иногда могут гноиться.

Кому нужно быть осторожнее?

В группе риска все, кто проводит время за городом. Особенно внимательными стоит быть:

  • Дачникам и садоводам.
  • Рыбакам и охотникам.
  • Тем, кто работает на стройках или в поле.
  • Любителям походов и лесных прогулок.

Как защитить себя?

Самый надежный способ — вакцинация. Одна маленькая прививка (точнее, небольшие царапинки на плече) защищает на 5 лет. Сделать её можно в поликлинике по месту жительства.

Простые правила безопасности на даче:

  1. Боритесь с грызунами. Не оставляйте еду на столах, заделывайте дыры в полах.
  2. Пейте только кипяченую воду. Никаких сырых родников и колодцев.
  3. Используйте репелленты. Защищайтесь от комаров и клещей всеми силами.
  4. Берегите руки. Убирайте подвалы и сараи только в перчатках, а лучше — в маске.

Туляремия лечится антибиотиками, но процесс этот долгий и тяжелый.

Ранее «Городовой» рассказывал, где клещи активнее всего охотятся на петербуржцев.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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