От укуса комара до «бубона» размером с орех: как не подхватить туляремию на дачах под Петербургом

Лето в Петербурге и Ленобласти — это не только дачи и шашлыки, но и риск подхватить неприятную инфекцию.
Роспотребнадзор предупреждает: в нашем регионе активизировались очаги туляремии. Болезнь эта серьезная, и её часто называют «малой чумой».
Почему это опасно?
Туляремия — очень «живучая» бактерия. Главная проблема в том, что заразиться ею можно десятком разных способов. Она не передается от человека к человеку, но природа вокруг буквально кишит ею.
Как можно заразиться?
- Укусы насекомых. Это самый частый путь. Вас может укусить обычный комар, клещ или слепень, который до этого сидел на больном грызуне.
- Грызуны. Мыши, крысы и зайцы — главные носители. Вирус попадает на кожу при контакте с ними или через их выделения.
- Вода и еда. Если помыть яблоки в дачном пруду или попить из непроверенного родника, можно легко подхватить инфекцию.
- Пыль. Даже вдыхая пыль при уборке сарая или перекладывании сена, где бегали мыши, можно заразиться.
Как понять, что заболел?
Болезнь накрывает внезапно. Только что всё было хорошо, и вдруг:
- Температура подскакивает до 39–40 градусов.
- Начинается сильный озноб и дикая головная боль.
- Ломит всё тело, появляется слабость.
Главная примета: воспаляются лимфоузлы (на шее, в подмышках или в паху). Они увеличиваются до размеров грецкого ореха. В народе их называют «бубонами». Они очень болят, а иногда могут гноиться.
Кому нужно быть осторожнее?
В группе риска все, кто проводит время за городом. Особенно внимательными стоит быть:
- Дачникам и садоводам.
- Рыбакам и охотникам.
- Тем, кто работает на стройках или в поле.
- Любителям походов и лесных прогулок.
Как защитить себя?
Самый надежный способ — вакцинация. Одна маленькая прививка (точнее, небольшие царапинки на плече) защищает на 5 лет. Сделать её можно в поликлинике по месту жительства.
Простые правила безопасности на даче:
- Боритесь с грызунами. Не оставляйте еду на столах, заделывайте дыры в полах.
- Пейте только кипяченую воду. Никаких сырых родников и колодцев.
- Используйте репелленты. Защищайтесь от комаров и клещей всеми силами.
- Берегите руки. Убирайте подвалы и сараи только в перчатках, а лучше — в маске.
Туляремия лечится антибиотиками, но процесс этот долгий и тяжелый.
Ранее «Городовой» рассказывал, где клещи активнее всего охотятся на петербуржцев.