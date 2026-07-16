Курортный район и Приозерское направление: где клещи активнее всего охотятся на петербуржцев

Более 70% обращений пришлись на Петербург.

Середина июля — самый пик активности «лесных жителей». Только за одну неделю (с 9 по 15 июля) в больницы обратились более тысячи человек. Почти каждый пятый из них — ребёнок.

Важно понимать: большинство обратившихся в медучреждения в Петербурге (почти 70,2 %), поэтому в черте города расслабляться не стоит, сообщили в Роспотребнадзоре.

Однако больше всего присасываний паразитов произошло именно в Ленобласти, почти 80 процентов.

Карта риска: где быть осторожнее?

Если вы планируете поездку на дачу или прогулку в парке, обратите внимание на самые «кусачие» места.

В черте Петербурга: лидеры — Курортный (Сестрорецк, Зеленогорск), Выборгский и Пушкинский районы.

лидеры — Курортный (Сестрорецк, Зеленогорск), Выборгский и Пушкинский районы. В Ленобласти: чаще всего клещи атакуют в Приозерском, Выборгском и Всеволожском районах.

Как не стать «обедом» для клеща

Клещи не прыгают с деревьев, они сидят в высокой траве и на кустах. Вот простые правила безопасности:

Одевайтесь правильно. Лучше выбрать светлую одежду — на ней темного клеща видно сразу. Заправляйтесь. Брюки — в носки, рубашку — в брюки. Пусть это выглядит не очень стильно, зато безопасно. Используйте химию. Купите репелленты с пометкой «акарицидные» (именно против клещей). Осматривайте себя. Каждые 20 минут проверяйте одежду, а после возвращения домой — всё тело (особенно подмышки, шею и зону за ушами). Берегите детей. В высокой траве лучше не гулять. Малышей везите в коляске, предварительно обработав её колеса и нижнюю часть защитным спреем.

А если уже укусил?

Главное — без паники. Не пытайтесь залить клеща маслом или спиртом — от этого он может начать активнее впрыскивать слюну с инфекцией.

Срочно к врачу. Поезжайте в ближайший травмпункт. Там клеща снимут профессионально.

Поезжайте в ближайший травмпункт. Там клеща снимут профессионально. Следите за местом укуса. Если появилось красное пятно в виде кольца или поднялась температура — бегом к инфекционисту.

Несколько слов о прививках

Вакцинация — это самый надежный способ защиты от энцефалита. В Петербурге и области привились уже более 150 тысяч человек.

Важный нюанс: если вы решили привиться только сейчас, помните, что иммунитет вырабатывается не сразу. После второй прививки должно пройти минимум 14 дней, прежде чем вы сможете безопасно пойти в лес.

Ранее «Городовой» рассказывал, как защититься от паразитов в Петербурге.