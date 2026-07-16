Курортный район и Приозерское направление: где клещи активнее всего охотятся на петербуржцев

Середина июля — самый пик активности «лесных жителей». Только за одну неделю (с 9 по 15 июля) в больницы обратились более тысячи человек. Почти каждый пятый из них — ребёнок.
Важно понимать: большинство обратившихся в медучреждения в Петербурге (почти 70,2 %), поэтому в черте города расслабляться не стоит, сообщили в Роспотребнадзоре.
Однако больше всего присасываний паразитов произошло именно в Ленобласти, почти 80 процентов.
Карта риска: где быть осторожнее?
Если вы планируете поездку на дачу или прогулку в парке, обратите внимание на самые «кусачие» места.
- В черте Петербурга: лидеры — Курортный (Сестрорецк, Зеленогорск), Выборгский и Пушкинский районы.
- В Ленобласти: чаще всего клещи атакуют в Приозерском, Выборгском и Всеволожском районах.
Как не стать «обедом» для клеща
Клещи не прыгают с деревьев, они сидят в высокой траве и на кустах. Вот простые правила безопасности:
- Одевайтесь правильно. Лучше выбрать светлую одежду — на ней темного клеща видно сразу.
- Заправляйтесь. Брюки — в носки, рубашку — в брюки. Пусть это выглядит не очень стильно, зато безопасно.
- Используйте химию. Купите репелленты с пометкой «акарицидные» (именно против клещей).
- Осматривайте себя. Каждые 20 минут проверяйте одежду, а после возвращения домой — всё тело (особенно подмышки, шею и зону за ушами).
- Берегите детей. В высокой траве лучше не гулять. Малышей везите в коляске, предварительно обработав её колеса и нижнюю часть защитным спреем.
А если уже укусил?
Главное — без паники. Не пытайтесь залить клеща маслом или спиртом — от этого он может начать активнее впрыскивать слюну с инфекцией.
- Срочно к врачу. Поезжайте в ближайший травмпункт. Там клеща снимут профессионально.
- Следите за местом укуса. Если появилось красное пятно в виде кольца или поднялась температура — бегом к инфекционисту.
Несколько слов о прививках
Вакцинация — это самый надежный способ защиты от энцефалита. В Петербурге и области привились уже более 150 тысяч человек.
Важный нюанс: если вы решили привиться только сейчас, помните, что иммунитет вырабатывается не сразу. После второй прививки должно пройти минимум 14 дней, прежде чем вы сможете безопасно пойти в лес.
Ранее «Городовой» рассказывал, как защититься от паразитов в Петербурге.