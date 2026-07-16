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Этот орган пострадает, если завести двух жен: предупреждение с "изюминкой" от мудрого Хайяма – рисковать не стоит

Опубликовано: 16 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Этот орган пострадает, если завести двух жен: предупреждение с "изюминкой" от мудрого Хайяма – рисковать не стоит
Этот орган пострадает, если завести двух жен: предупреждение с "изюминкой" от мудрого Хайяма – рисковать не стоит
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Рубаи Омара Хайяма отличаются не только философской глубиной, но и изысканным юмором. Одно из таких четверостиший гласит:

"На осле ехать — Ногам покоя не знать; С двумя женами жить — Ушам покоя не знать!"

В этих строках выдающийся поэт и мыслитель иронично подмечает жизненные сложности, сопоставляя физический дискомфорт с эмоциональными переживаниями.

Осел, выступающий символом повседневных забот, отражает трудности обыденной жизни. Продолжительное путешествие на столь неудобном транспорте становится метафорой проблем, которые мы терпеливо преодолеваем.

Две жены, в свою очередь, указывают на сложности, присущие человеческим взаимоотношениям. Хайям тонко намекает на то, что изобилие — будь то материальные блага или личные связи — не всегда способствует достижению гармонии.

Эти строки несут в себе мудрость: важно ценить простоту и стремиться к балансу, избегая крайностей. Хайям с юмором напоминает, что как в дискомфорте, так и в излишествах существует риск утраты самого ценного — внутреннего покоя.

Ранее мы рассказали, как вычислить предателя среди друзей.

Автор:
Ксения Давыдова
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