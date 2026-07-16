Как ухаживать за клубникой в конце июля: агроном Давыдова назвала важные правила – урожай на следующий год побьет рекорд

Период завершения плодоношения клубники приходится на вторую половину июля. После этого назревает необходимость своевременной пересадки и деления растений. Такие мероприятия рекомендуется провести до наступления осени, чтобы обеспечить хорошее укоренение молодых кустов до начала холодов.
Эксперт в области садоводства, агроном Ксения Давыдова, дала рекомендации по проведению работ.
Выбираем место
В первую очередь важен выбор оптимального места для посадки клубники. Отдавать предпочтение нужно открытым, хорошо освещенным солнцем участков.
Севооборот
Следующим важным аспектом является учет предыдущих культур на выбранном участке. Рекомендуется высаживать клубнику на грядках, где ранее росли лук или чеснок, поскольку они являются идеальными предшественниками. А вот использование участков после пасленовых культур нежелательно.
Обратите внимание на соседей
Также важным является правильный выбор соседствующих растений. Следует избегать посадки клубники в непосредственной близости от малинника для предотвращения поражения долгоносиками.
Для предотвращения загнивания корневой системы клубнику рекомендуется высаживать на участках с умеренным уровнем влажности, избегая переувлажненных почв.
Ранее мы рассказали, как избавиться от сорняков при помощи полиэтиленовой пленки.