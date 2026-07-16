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Как платить за электричество на 20% меньше — лайфхаки для каждой квартиры

Опубликовано: 16 июля 2026 18:05
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как платить за электричество на 20% меньше — лайфхаки для каждой квартиры
фото legion-media
Практичные советы

Счета за свет растут, а тарифы продолжают ползти вверх — и это бьёт по бюджету ощутимо. Но не обязательно сидеть в темноте или отказываться от привычных удобств: есть простые способы заметно сократить расходы.

Что незаметно «съедает» киловатты

Чаще всего лишние траты появляются из‑за незаметных привычек: техника в режиме ожидания, старые лампы, неправильная эксплуатация приборов.

Особенно много энергии тратят устройства, которые греют или охлаждают: бойлеры, кондиционеры, электроплиты, обогреватели. При этом даже небольшие изменения в быту способны снизить платёж на 10–20 % — без серьёзного ремонта и больших вложений.

Проверенные способы экономии: короткий список

  • Замените лампы на LED: светодиоды потребляют в 8–10 раз меньше энергии, чем лампы накаливания, и служат годами.
  • Отключайте технику из розеток или используйте удлинитель с кнопкой: телевизоры, приставки и зарядки даже в «спящем» режиме тянут электричество.
  • Пользуйтесь экорежимами и запускайте энергоёмкие приборы при полной загрузке: стиральная и посудомоечная машины тратят почти столько же энергии независимо от количества вещей, а эконом‑режим дополнительно снижает расход.

На что обратить внимание в деталях

Двухтарифный счётчик выгоден не всем: он реально экономит, только если вы активно используете технику ночью — например, запускаете стирку или нагрев воды.

Холодильник не стоит нагружать горячими кастрюлями: резкий скачок температуры заставляет компрессор работать на износ. Накипь в чайнике тоже увеличивает расход — её лучше регулярно удалять, а кипятить ровно столько воды, сколько нужно.

И не забывайте про класс энергоэффективности: техника класса A+++ заметно скромнее расходует ток по сравнению со старыми моделями.

Вывод

Экономия на электричестве — это не про лишения, а про осознанные привычки и грамотное использование техники. Достаточно внедрить пару простых правил, чтобы счета стали меньше, а комфорт остался на прежнем уровне. Об этом сообщает канал "Российская газета" (18+).

Мнения россиян

«Поменяла все лампочки на светодиодные и стала отключать телевизор из розетки на ночь — в первый же месяц платёж стал ниже почти на полторы тысячи рублей», — Елена, 41 год.

«Долго не верила в экономию от экорежимов, а потом посчитала: стирка при 40 °C вместо 60 °C и полная загрузка барабана реально сокращают расход, да и вещи лучше выглядят», — Ольга, 38 лет.

«У нас бойлер и электроотопление, поэтому поставили двухтарифный счётчик и настроили нагрев на ночное время. Разница в платежах заметна уже полгода», — Андрей, 45 лет.

Ранее «Городовой» рассказывал, как изменится плата за отопление, если примут новый закон.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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