Чеснок храню только так — не сохнет, не прорастает, проверенный лайфхак

После сбора урожая перед хозяйками встает вопрос сохранения чеснока до весны. Главные враги при хранении — влага, свет и тепло, которые провоцируют прорастание и гниение. Существуют простые и эффективные методы, позволяющие сохранить головки твердыми и ароматными месяцами, пишет эксперт по домоводсту Елена Матвеева.

Рис действует как природный осушитель, впитывая излишнюю влагу из воздуха и предотвращая прорастание чеснока. Головки закапывают в сухой рис, распределяя их равномерно. При этом чеснок выделяет фитонциды, которые отпугивают долгоносиков и других вредителей. Способ прост, не требует специальных условий и сохраняет урожай до полугода.

Очищенные зубчики перебирают, удаляя мягкие и поврежденные, затем плотно укладывают в стерилизованную банку и герметично закрывают. Ограничение света, воздуха и влаги предотвращает прорастание и развитие плесени. В таком виде чеснок хранится несколько месяцев, оставаясь сочным и ароматным. Банку держат в темном прохладном месте.

Очищенные зубчики помещают в стеклянную банку, добавляют перец чили и соль, заливают уксусом или белым вином. Емкость плотно закрывают и встряхивают для равномерного распределения. Хранят в холодильнике — такой способ сохраняет свежесть до 4 месяцев. Чеснок приобретает пикантный вкус и может использоваться в кулинарии вместе с заливкой.

Чеснок помещают в черный непрозрачный пакет, добавляют несколько ломтиков свежего имбиря и соль. Пакет завязывают и убирают в сухое место. Имбирь выделяет эфирные масла, препятствующие прорастанию, а соль впитывает лишнюю влагу. Способ эффективен для целых головок и не требует холодильника.

Я долго мучилась с хранением чеснока — он то прорастал к февралю, то засыхал. Попробовала хранить в банке с рисом, но головки не помещались, пришлось их разобрать. Тогда я засыпала очищенные зубчики в банку и залила белым вином с перцем. Через месяц я открыла банку — чеснок был хрустящим и ароматным, а маринад использовала для заправки салатов. Теперь храню часть урожая в банках с заливкой, а часть — в рисе, и чеснок не пропадает до нового сезона.