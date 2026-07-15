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Ноги больше не пахнут даже в летний зной — простой лайфхак, который спасает весь сезон

Опубликовано: 15 июля 2026 22:08
 Проверено редакцией
Ноги больше не пахнут даже в летний зной — простой лайфхак, который спасает весь сезон
Ноги больше не пахнут даже в летний зной — простой лайфхак, который спасает весь сезон
Legion-Media
Как избавиться от запаха в обуви летом: простые способы с уксусом, хлоргексидином и эфирными маслами — чистота и свежесть без лишних затрат.

В летнюю жару ноги потеют сильнее, и обувь быстро начинает издавать неприятный запах. Это доставляет дискомфорт и сокращает срок службы любимых пар. Есть простые домашние способы, которые помогают вернуть обуви свежесть и предотвратить появление аромата, пишет ИА PriamurMedia.

Удаление бактерий с помощью мыла и уксуса

Первым делом вынимают стельки и моют их хозяйственным мылом — оно эффективно удаляет бактерии и жировые загрязнения. Затем внутреннюю часть обрабатывают уксусом: ватный диск смачивают и протирают подошву и стельки. Уксус нейтрализует бактерии и неприятный аромат. После обувь оставляют проветриваться на 3 часа.

Дополнительная дезинфекция хлоргексидином

Для более стойкого эффекта стельки и внутреннюю поверхность можно дополнительно протереть раствором хлоргексидина. Это средство обладает мощным антибактериальным действием и помогает надолго забыть о проблеме запаха. Важно дать обуви полностью высохнуть перед следующим использованием.

Ароматизация обуви эфирными маслами

Можно использовать эфирные масла. Ватный диск смачивают несколькими каплями масла чайного дерева, лаванды или цитруса и помещают внутрь обуви на всю ночь. К утру неприятный запах исчезает, а антибактериальные свойства масел надолго защищают от бактерий.

Личный опыт автора

Когда летом моя обувь начала неприятно пахнуть, я сначала пыталась просто проветривать её, но эффект был временным. Тогда попробовала обработать стельки уксусом и хлоргексидином — запах исчез уже после первой процедуры. А эфирное масло чайного дерева добавило приятный аромат и продержалось несколько дней. Теперь использую эти методы регулярно, особенно в жару.

Вывод

Летний уход за обувью не требует много времени. Хозяйственное мыло, уксус, хлоргексидин и эфирные масла — простые средства, которые помогают удалить бактерии, устранить запах и надолго сохранить свежесть. Регулярная обработка продлевает срок службы обуви и дарит уверенность в любой ситуации.

Ранее мы рассказывали, как 1 стакан уксуса убирает вековую грязь в унитазе.

Автор:
Евгения Сухова
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