100 тысяч проверок и всего 2 «выживших» пляжа: парадоксы петербургской воды

Петербуржцам рассказали, как проверяют воду в их кранах.

Петербургская вода — одна из самых чистых. За полгода специалисты провели более 100 тысяч проверок. И вот что они выяснили.

Жесткий контроль: 100 тысяч тестов — это много или мало?

Представьте: каждый день воду проверяют сотни раз. Специалисты «Водоканала» следят за ней на всех этапах, сообщил вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев.

Сначала проверяют то, что забирают из Невы. Затем — как идет очистка на станциях. И, наконец, тестируют воду, которая уже течет по городским трубам.

Всего в городе 396 контрольных точек. Воду в них проверяют по 110 разным показателям. Итог: ни одного нарушения. Никаких опасных бактерий, вирусов или вредной химии не нашли.

Парадокс: пить можно, а купаться — нет

Пока вода в наших кранах остается идеальной, городские пляжи и озера расстраивают. По свежим данным Роспотребнадзора, из 24 официальных пляжей Петербурга купаться можно всего на двух:

Первое Суздальское озеро (Верхнее) в Выборгском районе. Озеро Безымянное в Красном Селе.

Во всех остальных местах вода не прошла проверку. Там могут быть кишечные инфекции или опасные паразиты.

А что в Ленобласти?

В области ситуация чуть лучше, но ехать придется далеко. Почти все чистые водоемы сосредоточены в Приозерском районе.

Если хотите искупаться без риска для здоровья, выбирайте озера: Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское или Раздолинское. Также чистой признали реку Бурную.

Так что пить воду в Петербурге можно смело, а вот для купания лучше выбирать проверенные места за городом.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Приморский район и еще четыре части города останутся без горячей воды.